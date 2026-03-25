Разговор за чашкой кофе. Дмитрий Морев и педагоги

Иногда полезно общаться с коллегами не в формате совещаний, а за чашкой кофе. В неформальной обстановке встретился с руководителями наших школ и детских садов. Это рассуждения градоначальника областной столицы Дмитрия Морева после сегодняшнего общения:

 - Такие встречи - часть большого проекта по развитию управленческого сообщества Архангельска. Знаю, какую огромную нагрузку несут директора и заведующие: они и педагоги, и юристы, и экономисты, и строители. В таком ритме легко выгореть, на стратегию времени почти не остается.

 Проект создан, чтобы лидеры образования обменивались опытом, искали решения общих проблем и поддерживали друг друга.

 О чем говорили за кофе? О будущем города и профильных классах, капремонте школ и детсадов, новых методиках воспитания, безопасности - родительских патрулях и культуре поведения подростков.

 Мне импонирует, что наши руководители не стоят на месте. Они ищут способы высвободить время для главного - качества образования и заботы о детях. Когда у директора светлая голова, любая идея превращается в четкий план.

 Развитие образования невозможно без прямого диалога. Будем продолжать!


20 апрель 13:32 | : Политика

