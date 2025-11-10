Депутаты Архангельска задумались над состоянием преступности в городе

Впервые народным избранникам была представлена информация о результатах работы по обеспечению правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта города.

Врио начальника городского УМВД Павел Кузьмин подчеркнул, что за прошедший год в Архангельске отмечается тенденция к снижению общего количества зарегистрированных преступлений на 11,5%.

Стало меньше убийств, изнасилований, разбоев, грабежей и поджогов. Реже фиксируются случаи причинения тяжкого вреда здоровью и угоны авто. Сократились преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако на этом фоне увеличились кражи из магазинов и квартир, случаев мошенничества и побоев.

Количество преступлений, совершенных на улицах, сократилось на 20,6% и составило за год 443 случая. Отмечается сокращение преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Положительная динамика видна и в информационной сфере: количество киберпреступлений сократилось на 20%. Тем не менее, ущерб от действий сетевых мошенников вырос более чем на четверть и превысил 50 миллионов рублей.

В прошлом году полицейским удалось добиться стопроцентной раскрываемости изнасилований и разбойных нападений. Однако общая раскрываемость снизилась на 1%, а по тяжким преступлениям на 5,8%. Продолжается работа по раскрытию преступлений прошлых лет: в 2025-ом завершено 103 таких уголовных дела. При этом нераскрытыми остаются более 12 000 преступлений.

Продолжается борьба с наркоторговлей. За прошедший год выявлено 392 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, более 90% из которых тяжкие и особо тяжкие. Ликвидирован один притон и один интернет-магазин.

Отдельное внимание уделили результатам работы по обеспечению правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта города. Пассажиропоток на транспорте в прошлом году составил более семи миллионов человек.

По итогам 2025 года на транспортных объектах зарегистрировано 215 преступлений, из которых раскрыто – 115, установлено 93 человека, совершивших преступления. В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 92 преступления, изъято 350 грамм наркотических веществ. Выявлено два преступления в сфере незаконного оборота оружия.

На постах и маршрутах выявлено и задержано 19 лиц, находящихся в розыске. Пресечено 793 административных правонарушения.

Одной из возникших проблем на объектах транспортной инфраструктуры явился так называемый «зацепинг», когда несовершеннолетние намеренно цепляются за движущиеся поезда на малой скорости, чтобы проехать на них вне пассажирских вагонов. В прошлом году было выявлено 4 таких случая и 7 человек.

На постоянной основе проводятся мероприятия по профилактике террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется пропускному режиму, досмотру ручной клади и багажа, проверке иностранных граждан.

Представленные доклады прокомментировал председатель комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы Максим Хохулин:

«В Архангельске сохраняется контролируемая оперативная обстановка. Снижение общего числа преступлений более чем на 11 процентов — это результат системной работы правоохранительных органов. Особенно важно, что стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, совершённых на улицах и с участием несовершеннолетних.

В то же время есть направления, которые требуют дополнительного внимания. Речь идёт о росте мошенничеств и краж, в том числе в торговых точках и жилом секторе. Отдельный тревожный сигнал — увеличение ущерба от киберпреступлений. Это говорит о необходимости усиливать профилактическую работу с населением, особенно с пожилыми людьми, и продолжать информационные кампании по финансовой безопасности.

Отдельно отмечу представленные данные по обеспечению правопорядка на объектах транспорта. При пассажиропотоке более семи миллионов человек вопросы безопасности на железнодорожных, водных и воздушных узлах имеют стратегическое значение. Работа по пресечению незаконного оборота наркотиков, выявлению лиц в розыске и профилактике террористических угроз должна оставаться в приоритете.

Важно, что взаимодействие депутатского корпуса и правоохранительных органов носит рабочий характер. Наша задача — поддерживать инициативы, направленные на укрепление правопорядка, и учитывать проблемные точки при формировании муниципальных программ профилактики».



