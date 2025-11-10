Женщины Маймаксы, объединяйтесь!

В филиале «Маймакса» культурного центра «Соломбала-Арт» состоялась конференция «Содружество женщин Архангельска-2026-Маймакса». Это мероприятие, организованное городским Архангельским отделением общественной организации «Союз женщин России», собрало вместе представительниц самых разных профессий и возрастов. Всех их объединяет не только ежедневная работа с людьми, но и активное участие в жизни города.

Конференция стала настоящей площадкой для диалога, обмена ценным опытом и подведения итогов той большой общественной работы, которую жительницы Маймаксанского округа проводят на протяжении всего года.

В зале царила атмосфера единства: здесь были и воспитатели, и педагоги, и врачи, и социальные работники, и сотрудницы портовых и лесозаводских предприятий, и, конечно же, волонтёры, активистки территориальных сообществ и общественных объединений. Многие из присутствующих уже давно знакомы друг с другом по совместным проектам – от благотворительных акций до культурных и образовательных инициатив.

На конференции присутствовали и представители власти. Глава Архангельска Дмитрий Морев, председатель городской Думы Иван Воронцов, областные депутата Надежда Виноградова и Елена Сидорук, а также депутаты городской Думы Илья Жердев, Елена Ануфриева и Ольга Шананина лично вручали награды.

Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, произнес на сцене торжественную речь. Он отметил, что это мероприятие было теплым и душевным:

- Наши северные женщины уникальны. Они не только коня на скаку остановят и в горящую избу войдут, но и успешно занимаются политикой и общественной деятельностью. Вы успеваете быть любящими супругами и успешными деловыми женщинами. От себя и всего депутатского корпуса хочу поблагодарить организаторов, городской Совет женщин, за то, что такие встречи теперь проходят в разных округах города. В прошлом году вы собирались в Исакогорском округе, а сегодня — в культурном центре Маймаксы. Приятно видеть столько неравнодушных женщин, которые вкладывают свою энергию и душу в развитие нашего города. Эти встречи — не просто формальность. Они дают возможность почувствовать себя частью большого дружного сообщества, где каждый готов помочь другому. Спасибо вам, дорогие женщины!

Кульминацией мероприятия стала торжественная церемония награждения. Самые активные жительницы округа получили заслуженные благодарственные письма и почётные грамоты. Награды были вручены от администрации Архангельска, городской Думы, областного Собрания депутатов и общественных организаций. Отмечались как профессиональные достижения, так и значительный вклад в развитие социальной сферы, а также активная поддержка городских инициатив.

По словам городского депутата от Маймаксы Ильи Жердева, жители прекрасно видят, как много делается на местах, в наших округах.

«Женщины Маймаксы демонстрируют удивительную активность и целеустремленность. Наша задача – поддерживать эти инициативы и создавать условия для их дальнейшего развития», – отметил в ходе награждения активисток Илья Константинович.

В ходе встречи обсуждались важные вопросы, касающиеся развития общественных инициатив в Маймаксанском округе, поддержки семейных проектов, укрепления добровольческого движения и налаживания эффективного взаимодействия жителей с городскими структурами. Организаторы подчеркнули, что именно такие локальные сообщества играют ключевую роль в жизни города, позволяя оперативно реагировать на социальные запросы и объединять людей вокруг общих, важных дел.

Елена Ануфриева, депутат Архангельской городской Думы:

"Для нас, как для представителей власти, очень важно слышать голоса жителей. Такие конференции дают нам возможность понять, какие проблемы наиболее актуальны, и как мы можем помочь в их решении. Мы видим, что женщины Маймаксы полны идей и готовы действовать."

Участницы конференции делились своими впечатлениями, отмечая, что подобные встречи дают ощущение поддержки и позволяют увидеть реальные результаты своей работы. Для многих награждение стало приятной неожиданностью и особенно ценным признанием их ежедневного, порой незаметного, но такого важного труда.

Ольга Шананина, депутат Архангельской городской Думы:

"Каждая женщина, присутствующая здесь, – это пример для подражания. Их энергия, их стремление сделать мир вокруг лучше – это то, что движет наш город вперед. Мы гордимся такими активными жительницами и всегда готовы к сотрудничеству."

Конференция «Содружество женщин Архангельска-2026-Маймакса» завершилась традиционным общим фотографированием, запечатлевшим лица тех, кто ежедневно трудится на благо своего района и города. После официальной части участницы продолжили неформальное общение, обмениваясь впечатлениями, планами и контактами, что еще раз подтвердило ценность таких встреч для укрепления связей и дальнейшего развития женского движения в Архангельске.