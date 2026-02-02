РВК-Архангельск подключается к масштабной реализации молодежной политики региона

Специалисты РВК-Архангельск приняли участие в стратегическом семинаре-совещании, посвященном реализации молодежной политики в Архангельской области в 2026 году. Мероприятие ознаменовало новый этап вовлечения в эту работу не только учебных заведений и общественных объединений, но и трудовых коллективов крупнейших предприятий региона.

Агентство по делам молодежи представило комплексную программу из 112 мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодых северян в самых разных сферах. Участие в обсуждении позволило представителям бизнеса напрямую обозначить свои интересы и возможности для сотрудничества.

Начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук отметила высокий потенциал представленных проектов для молодых сотрудников компании.

«Нас особенно заинтересовало научное направление, и мы планируем включиться в работу Центра молодых исследователей «Полюс». Стратегические сессии – отличная площадка для обмена опытом. Кроме того, мы готовы поддержать проекты «Молодая семья» и «Молодежный медиа-центр». У предприятия есть серьезные наработки, в том числе в сфере применения искусственного интеллекта, которыми мы можем поделиться. Отдельное важное направление – патриотическое воспитание в сотрудничестве с центром «Патриот», – поделилась планами Нина Григорчук.

Активная позиция предприятия в молодежной политике подтверждается его внутренней практикой. На протяжении нескольких лет в РВК-Архангельск успешно работает Совет молодых специалистов. Это не просто кадровый резерв, а сообщество инициативных работников, которые реализуют свой потенциал не только в профессии, но и в общественной жизни.

Молодые специалисты предприятия участвуют в волонтерских акциях, экологических проектах по очистке берегов и озеленению, проводят профориентационные встречи со школьниками и студентами.

Участие в региональной программе 2026 года станет для Совета молодых специалистов РВК-Архангельск новым этапом, позволяющим вывести социальные и профессиональные инициативы на более широкий, межкорпоративный и общегородской уровень.