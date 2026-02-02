Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск подключается к масштабной реализации молодежной политики региона

Специалисты РВК-Архангельск приняли участие в стратегическом семинаре-совещании, посвященном реализации молодежной политики в Архангельской области в 2026 году. Мероприятие ознаменовало новый этап вовлечения в эту работу не только учебных заведений и общественных объединений, но и трудовых коллективов крупнейших предприятий региона.

Агентство по делам молодежи представило комплексную программу из 112 мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодых северян в самых разных сферах. Участие в обсуждении позволило представителям бизнеса напрямую обозначить свои интересы и возможности для сотрудничества.

Начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук отметила высокий потенциал представленных проектов для молодых сотрудников компании.

«Нас особенно заинтересовало научное направление, и мы планируем включиться в работу Центра молодых исследователей «Полюс». Стратегические сессии – отличная площадка для обмена опытом. Кроме того, мы готовы поддержать проекты «Молодая семья» и «Молодежный медиа-центр». У предприятия есть серьезные наработки, в том числе в сфере применения искусственного интеллекта, которыми мы можем поделиться. Отдельное важное направление – патриотическое воспитание в сотрудничестве с центром «Патриот», – поделилась планами Нина Григорчук.

Активная позиция предприятия в молодежной политике подтверждается его внутренней практикой. На протяжении нескольких лет в РВК-Архангельск успешно работает Совет молодых специалистов. Это не просто кадровый резерв, а сообщество инициативных работников, которые реализуют свой потенциал не только в профессии, но и в общественной жизни.

Молодые специалисты предприятия участвуют в волонтерских акциях, экологических проектах по очистке берегов и озеленению, проводят профориентационные встречи со школьниками и студентами. 

Участие в региональной программе 2026 года станет для Совета молодых специалистов РВК-Архангельск новым этапом, позволяющим вывести социальные и профессиональные инициативы на более широкий, межкорпоративный и общегородской уровень.

03 февраль 10:22 | : Будни

Главные новости


Суп... есть суп
Битва за детские умы, или Кино под надзором

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (24)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20