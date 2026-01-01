Флорбол жив! В Архангельске прошел турнир памяти депутата Малиновского

В стенах средней школы №33 города Архангельска прошел ежегодный турнир по флорболу "Кубок первоклассника", посвященный памяти Сергея Владимировича Малиновского. В соревнованиях приняли участие шесть детских команд, состоящих из юных спортсменов в возрасте от 6 до 8 лет.



Сергей Владимирович Малиновский – человек, чья жизнь была посвящена служению обществу и развитию родного города. Он на протяжении нескольких созывов был депутатом городского Совета и городской Думы, активно поддерживая развитие детского спорта в Архангельске. Его жизненный путь является примером беззаветного служения людям. Будучи председателем федерации флорбола в Архангельске, Сергей Малиновский приложил немало усилий для популяризации этого вида спорта. Благодаря его работе в городе появились новые площадки для игры, которые стали излюбленным местом встречи для любителей активного отдыха.



По словам главного судьи соревнований Натальи Борниковой, ранее городской турнир проводился на призы компании «Ремикс». После ухода из жизни Сергея Владимировича Малиновского турнир стал посвящаться его памяти и теперь носит название "Кубок первоклассника".



Депутаты Архангельской городской Думы Александр Гурьев и Илья Жердев приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей.



«Сергей Малиновский много лет представлял интересы жителей Ломоносовского округа в качестве городского депутата, а также был руководителем депутатской комиссии по финансам и бюджету, – отметил Александр Гурьев. – Благодаря его усилиям и настойчивости был создан парк «Зарусье», отремонтирован Новгородский проспект и многие другие важные городские объекты. Удивительно, насколько у юных спортсменов присутствует спортивный азарт, здоровая спортивная злость, насколько они вовлечены и увлечены этой игрой».



Юные спортсмены продемонстрировали захватывающую игру, требующую молниеносной реакции, виртуозной техники владения мячом, стратегического мышления и слаженной командной работы. Каждый матч стал настоящей дуэлью, наполненной спортивным азартом, силой духа и волей к победе.

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда «Юникс»;

2 место – команда "Искра";

3 место – команда «Высшая лига».

Призеры были награждены заслуженными наградами, а все участники получили море положительных эмоций и новых друзей.



«Это крайне важно, чтобы дети росли, развивались и строили своё спортивное будущее. Наша задача – поддерживать их в этих начинаниях и открывать им дорогу вперед!» – подчеркнул Илья Жердев.



Турнир по флорболу памяти Сергея Владимировича Малиновского стал ярким событием в спортивной жизни Архангельска, подчеркнув важность развития детского спорта и воспитания здорового поколения. Выражаем огромную благодарность организаторам за проведенный спортивный праздник!