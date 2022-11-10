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В школе №33 Архангельска прошёл турнир по флорболу памяти Сергея Малиновского

Сергей Малиновский – экс-депутат Архангельской городской Думы, член «Единой России» ушел из жизни год назад.

Детский турнир состоялся благодаря поддержке председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой (фракция «Единая Россия») и председателя Ломоносовского Совета Ветеранов Веры Чурносовой.

В торжественной церемонии открытия турнира приняла участие семья Сергея Малиновского - его супруга Лариса, а так же сын Максим. Предприятие «Горсвет» также приняло участие в мероприятии в рамках сотрудничества со школой.

Сергей Владимирович много сил отдал развитию флорбола в Архангельске. Турнир, как и раньше, призван привить маленьким горожанам любовь к спорту, воспитать их сильными и здоровыми.

 

16 январь 16:53 | : Будни

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