В школе №33 Архангельска прошёл турнир по флорболу памяти Сергея Малиновского

Сергей Малиновский – экс-депутат Архангельской городской Думы, член «Единой России» ушел из жизни год назад.
Детский турнир состоялся благодаря поддержке председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой (фракция «Единая Россия») и председателя Ломоносовского Совета Ветеранов Веры Чурносовой.
В торжественной церемонии открытия турнира приняла участие семья Сергея Малиновского - его супруга Лариса, а так же сын Максим. Предприятие «Горсвет» также приняло участие в мероприятии в рамках сотрудничества со школой.
Сергей Владимирович много сил отдал развитию флорбола в Архангельске. Турнир, как и раньше, призван привить маленьким горожанам любовь к спорту, воспитать их сильными и здоровыми.