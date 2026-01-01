Дмитрий Морев: Безопасность многодетных семей в приоритете

В Архангельске продолжается программа по повышению безопасности многодетных семей, рассказывает глава городской администрации Дмитрий Морев..

- В 2025 году мы закупили за счет бюджета и выдали многодетным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации более 1000 автономных пожарных извещателей. Устройства реагируют на дым на ранней стадии возгорания, когда есть возможность быстро потушить огонь и успеть вывести из опасной зоны детей и взрослых.

При обнаружении задымления извещатель включает оптический индикатор и производит громкие звуковые сигналы. Прибор не требует подключения к электросети и легко монтируется.

Безвозмездная выдача пожарных извещателей – дополнительная мера поддержки многодетных семей. Работа организована городским Центром гражданской защиты населения в рамках региональной программы по защите населения от чрезвычайных ситуаций. В 2026 году она также будет продолжена.



