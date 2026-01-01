Дмитрий Морев провел "разбор полетов" на месте ремонта теплотрассы в Соломбале

На месте ремонта теплотрассы в Соломбале провел выездное совещание, рассказывает о сегодняшнем рабочем дне глава городской администрации Дмитрий Морев.

- На 15 часов к работе приступило монтажное звено ТГК-2. Место повреждения магистрали определено: из-за подвижки грунта труба разошлась по шву. Врезка участка не требуется, только сварка.

На восстановление целостности теплотрассы требуется порядка 3-х часов, еще столько же для наполнения системы. К 10 вечера батареи в домах Соломбальского округа должны стать теплыми.

Представители ТГК отметили, что «обратка» находится под давлением. Это позволяет избежать массового завоздушивания внутридомовых систем. Тем не менее, мы предупредили все управляющие компании – их персонал должен оперативно устранять завоздушивание. Если после 22 часов батареи останутся холодными, жителям Соломбалы необходимо сообщить в аварийную службу УК свой адрес.



