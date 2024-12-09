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Дмитрий Морев не дает расслабляться теплоэнергетикам

А то авария на аварии. Оперативную обстановку описал градоначальник Архангельска:

- На объекте в районе пр. Дзержинского, 14 мы провели выездное совещание с руководством Архгортеплосетей. Убедились, что точное место повреждения определено, идет дренирование участка трубы, то есть его освобождение от теплоносителя. Затем к работе приступят сварщики.

Дефект находится в верхней части трубы, что позволяет выполнить работы без дополнительных этапов.

От магистрали второго вывода с ТЭЦ, где идет ремонт, запитаны округа Варавино-Фактория, Ломоносовский и Майская Горка. Сейчас они на пониженном давлении, поскольку используется резервная схема теплоснабжения через трубу не 1000 мм, а 500.
 Большую часть теплоносителя «разбирают» кварталы ближе к центру, и по этой причине в более отдаленных округах сильнее чувствуется снижение параметров.

Мы продолжим усиленный контроль за проведением ремонта на каждом этапе и будем информировать жителей о планах по возобновлению нормативного теплоснабжения. К 9 утра 26 декабря ТКГ-2 должны вернуть в работу восстановленный участок магистрали.

25 декабрь 15:37 | : Экономика

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