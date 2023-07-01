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Дмитрий Морев провел качество работы ТГК-2 в Соломбале

Об увиденном в «горячей точке» рассказывает глава города:

- Сегодня я в рабочей поездке по Соломбале. Самый «горячий» объект – участок теплотрассы на ул. Советской, где сейчас идет замена магистрали. Чем быстрее выполнят ремонт, тем раньше дадут горячую воду в домах Соломбальского округа и откроют движение по этой важной улице.

 В ходе гидравлических испытаний на теплотрассе, отслужившей 30 лет, выявили серьезный дефект. Откладывать ремонт было недопустимо: зимой для этого пришлось бы отключать отопление. В максимально сжатые сроки специалисты ТГК проводят комплекс работ. Новая труба заводится в «гильзу», поэтому никаких повторных раскопок здесь быть не может.

 С руководителем Архгортеплосетей и подрядчиком на месте уточнили сроки завершения работ. Теплоноситель для горячего водоснабжения начнем подавать 31 августа, а движение по двум полосам откроем до 1 сентября. В первой декаде сентября ТГК должны организовать восстановление благоустройства, уложить асфальт.

 В целом по городу большая часть домов подключается к горячей воде сегодня. Карта и список домов, где ее дадут с 30 августа по 2 сентября, опубликована в группе Открытый Архангельск.

 Шесть бригад ТГК-2 работают над устранением повреждений, которые выявлены при гидравлике. До конца текущей недели теплоснабжающая организация планирует завершить подключение.


29 август 14:31 | : Политика

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