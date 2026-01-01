Северодвинск взял «золото»

Пока не олимпийское, но…

Северодвинское местное отделение партии «Единая Россия» заняло первое место в областном конкурсе по итогам 2025 года. Подробности у главы городской администрации Игоря Арсентьева:

- Впервые — «золото». Это не просто награда. Это признание того, что мы умеем работать вместе, доверять друг другу и двигаться к цели шаг за шагом. За этим результатом — много людей: кто-то организует встречи и проекты, кто-то помогает советом, занимается волонтёрством, работает с молодёжью, кто-то рядом уже не первый год. У каждого свой вклад — и вместе складывается большая сила.

Особенно радует, что в команду приходят молодые ребята: активные, с идеями, с искренним желанием менять вокруг себя пространство к лучшему. А опытные коллеги делятся с ними знаниями, передают традиции и подход, где главное — не равнодушие, а дело. Именно такая преемственность поколений делает нашу работу устойчивой и настоящей.

Мы не просто выиграли конкурс — мы подтвердили силу команды единомышленников, которая работает для людей и для города. Двигаемся дальше. Вместе. С верой в Северодвинск, регион, Россию и в тех, кто делает их лучше каждый день.



