Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Он сказал - поехали! В мэрии Архангельска прошла первая планерка в 2026 году

О первом по-настоящему рабочем дне в новом году рассказывает градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- На первой в новом году городской планерке дал поручение составить список УК, которые в праздничные дни не реагировали на обращения жителей по отсутствию тепла и воды. 

Еще в декабре мы запросили у всех структур и организаций информацию о дежурных и аварийных службах. Ресурсоснабжающие компании оперативно реагировали на обращения, отчитывались об устранении проблем, а управляющие компании далеко не всегда. 

 Главы округов и департамент городского хозяйства уже на этой неделе сформируют список УК, которые не брали телефоны, откровенно динамили жителей, ремонтные бригады направляли через несколько дней после получения жалоб. 

 Департаменту муниципального контроля поручил отработать по этим управляющим компаниями так, чтобы они хорошо почувствовали наше «внимание». По всем направлениям, с проверками жилищного законодательства, содержания сетей и территорий. Такое отношение к жителям не останется безнаказанным для недобросовестных УК.

 

12 январь 12:50 | : Политика

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (74)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20