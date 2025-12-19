Он сказал - поехали! В мэрии Архангельска прошла первая планерка в 2026 году

О первом по-настоящему рабочем дне в новом году рассказывает градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:

- На первой в новом году городской планерке дал поручение составить список УК, которые в праздничные дни не реагировали на обращения жителей по отсутствию тепла и воды.

Еще в декабре мы запросили у всех структур и организаций информацию о дежурных и аварийных службах. Ресурсоснабжающие компании оперативно реагировали на обращения, отчитывались об устранении проблем, а управляющие компании далеко не всегда.

Главы округов и департамент городского хозяйства уже на этой неделе сформируют список УК, которые не брали телефоны, откровенно динамили жителей, ремонтные бригады направляли через несколько дней после получения жалоб.

Департаменту муниципального контроля поручил отработать по этим управляющим компаниями так, чтобы они хорошо почувствовали наше «внимание». По всем направлениям, с проверками жилищного законодательства, содержания сетей и территорий. Такое отношение к жителям не останется безнаказанным для недобросовестных УК.