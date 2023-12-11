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Дмитрий Морев проанализировал прошедшую новогоднюю неделю

Произошло это на первой постновогодней планерке в администрации Архангельска. Несмотря на сильные морозы и последующий снегопад, город выстоял.

Дмитрий Морев:

- На сетях водоснабжения за время каникул было устранено 15 аварийных ситуаций. Для отогрева водовода в домах, где после отключений возникли сложности, оперативно подключались РВК и управляющие компании. Эта работа, а также отогрев колонок продолжается сегодня. Однако несколько УК не проявили должной ответственности, и Управлению муниципального жилищного контроля я поручил провести мероприятия в отношении данных организаций.

Впервые за многие годы хорошо в каникулы отработал общественный транспорт. Выход автобусов на рейсы составил 99,3%, несмотря на сильные морозы. Не возникло проблем и с вывозом мусора.

ТЭЦ и все локальные котельные в настоящее время работают в штатном режиме, необходимый запас топлива создан.

09 январь 12:11 | : Политика

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