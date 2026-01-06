Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский: "Пусть Рождество принесет в каждый дом мир"

- Всех православных верующих поздравляю с самым светлым праздником – Рождеством Христовым!

Этот день всегда напоминает нам о самых важных ценностях: милосердии, любви к ближнему, умении поддерживать друг друга в самых сложных ситуациях и хранить в своем сердце свет.

Пусть Рождество принесет в каждый дом мир, согласие и любовь. Пусть сбудутся все ваши добрые ожидания, вера в себя и людей вокруг укрепится, а в семьях всегда царит взаимопонимание!

Давайте верить в то, что это Рождество станет для каждого из нас той отправной точкой, с которой начнется все хорошее в наступившем 2026 году. С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

07 январь 10:58 | : Политика

Главные новости


Святое фото
Партия КПРФ в Архангельской области усыхает на глазах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (37)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20