Александр Цыбульский: "Пусть Рождество принесет в каждый дом мир"

- Всех православных верующих поздравляю с самым светлым праздником – Рождеством Христовым!

Этот день всегда напоминает нам о самых важных ценностях: милосердии, любви к ближнему, умении поддерживать друг друга в самых сложных ситуациях и хранить в своем сердце свет.

Пусть Рождество принесет в каждый дом мир, согласие и любовь. Пусть сбудутся все ваши добрые ожидания, вера в себя и людей вокруг укрепится, а в семьях всегда царит взаимопонимание!

Давайте верить в то, что это Рождество станет для каждого из нас той отправной точкой, с которой начнется все хорошее в наступившем 2026 году. С праздником!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский