В Северодвинске завершается капремонт поликлиники второй горбольницы

В поликлинике №3 Северодвинской городской клинической больницы №2 заканчиваются капитальные ремонтные работы. Готовность объекта оценивается в 98%.

Работы проходят с 2024 года в рамках федеральной программы по развитию первичного звена здравоохранения и Народной программы Единой России. В начале этого года из-за недобросовестного исполнения своих обязательств подрядчик был заменён.

Ход капремонта проверил заместитель председателя Правительства Архангельской области Игорь Скубенко. Он отметил, что новый подрядчик ответственно подошёл к задачам, что позволило улучшить проект для комфорта пациентов и персонала.

На сегодняшний день в медучреждении полностью заменены все инженерные системы, установлены новые окна и лифт, смонтирована современная входная группа и создана безбарьерная среда. Остались финальные работы: установка дверей и отделка помещений.

Главный врач больницы Сергей Молнар сообщил, что к поликлинике прикреплено более 60 тысяч человек, и после открытия ежедневный приём составит свыше 1000 пациентов. Приёмы будут вестись по 14 направлениям, включая терапию, кардиологию, эндокринологию и травматологию.

Планируется, что обновленная поликлиника откроется в начале 2026 года.



