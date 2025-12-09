Игорь Арсентьев: "Спасибо за ваше доверие и за вашу критику"

Глава Северодвинска вчера обратился к жителям города:

- Сегодня ровно три года с того дня, как я вступил в должность главы нашего Северодвинска. Этот период стал для меня не просто работой, а частью жизни, наполненной вызовами, решениями и, самое главное, общением с вами.

Я хочу сказать искреннее «спасибо» каждому жителю. Спасибо за ваше доверие — оно давало мне силы двигаться вперед даже в самые непростые моменты. Спасибо за вашу критику — она помогала видеть слабые места и корректировать курс. Спасибо за ваши идеи и неравнодушие: вместе мы благоустраивали парки, ремонтировали дороги и школы - делали наш общий дом уютнее.

За эти три года мы многого достигли, но я прекрасно понимаю, сколько еще предстоит сделать. Главный результат для меня — это не цифры в отчетах, а те позитивные изменения, которые вы чувствуете каждый день. Для меня огромная честь трудиться на благо нашего города. Впереди новые планы и новые цели.

С благодарностью и уважением,

Ваш глава, Игорь Арсентьев