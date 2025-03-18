Александр Цыбульский: "Каждый день войны - это подвиг"

- Дорогие ветераны, труженики тыла и жители региона, чьё детство выпало на трудные годы Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Архангельской области!

Примите самые тёплые поздравления с 80-летием Великой Победы!

В годы Великой Отечественной войны Архангельская область не была полем ожесточённых сражений, но каждый её житель принял на себя всю тяжесть войны – с той же отвагой, с тем же мужеством, что и бойцы на передовой.

270 тысяч сыновей и дочерей Архангельской области ушли на фронт, чтобы защитить Родину. В это время регион принял тысячи эвакуированных, стал надёжной госпитальной базой Карельского фронта, «сердцем» арктических конвоев, доставлявших помощь для общей Победы.

Архангельск держал непростые удары судьбы: голод, холод, карточные нормы хлеба, доведённые до блокадных 125 граммов в день, испытания, когда корни деревьев и мясо тюленей заменяли продукты, – всё это жители региона вынесли, не склонив головы перед противником.

Люди работали на пределе сил: ремонтировали суда, выпускали оружие для фронта, не прекращали жить и трудиться, бесконечно веря в Победу. Подростки уходили в школу юнг на Соловках, чтобы стать опорой флота.

Каждый день войны – это подвиг. Каждая пролитая слеза – часть великой силы духа. И сегодня мы склоняем головы перед стойкостью, мужеством и несломленной силой воли поколения победителей.

Уважаемые ветераны! Спасибо вам за Победу, за силу веры, за вашу боль и вашу надежду. Спасибо за то, что вынесли это испытание и подарили будущим поколениям жизнь под мирным небом.

Пусть память о Великом Подвиге всегда будет живой, а ваше мужество – вечным светом для всех нас. Сегодня, когда наша страна вновь отстаивает свою честь и независимость, бойцы Российской армии берут с вас пример, точно зная, что правда и Победа будут за нами! Истории ваших подвигов укрепляют в нас стремление к новым свершениям, достойным славы великих предков.

С Днём Победы! С праздником мира, памяти и бесконечной благодарности!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский