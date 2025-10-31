Администрация Архангельска и общественники заканчивают год подведением итогов

Своими впечатлениями делится глава областной столицы Дмитрий Морев:

- По доброй традиции в конце декабря провели выездное совещание общественного совета города: подвели итоги работы за год и обозначили планы на будущее.

На этот раз встреча прошла в новой инженерной школе № 95 имени П. Г. Лушева, двери которой мы открыли 1 сентября.

Сегодня в состав совета при главе Архангельска входит 25 человек. Это руководители и активисты общественных организаций, представители сферы образования, бизнеса. Они представляют разные округа и выносят на рассмотрение самые актуальные вопросы, требующие внимания власти. И мы вместе ищем пути их решения.

В течение года общественным советом выдвинуты важные инициативы, часть из них мы смогли взять на вооружение. Приведу лишь один из примеров: активисты настаивали на усилении работы по ремонту дорог третьей категории, и в бюджете 2026 года мы впервые это отразим.

Хотел бы особо отметить большую работу совета по контролю за реализацией губернаторского проекта «Комфортное Поморье». В этом году реализовано 42 проекта, и наши активисты наряду с представителями администрации контролировали каждый из них.

Благодарю общественный совет за неравнодушие, за знания и силы, которые вы бескорыстно вкладываете в развитие нашего Архангельска.



