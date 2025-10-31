Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Единая Россия» добилась бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии

Закон Партии Госдума поддержала в третьем чтении — обеспечить его принятие во исполнение поручения Президента поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ стал уже 151-м по счёту законом, направленным на поддержку военнослужащих и их семей, отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжёлом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение Президента России», — отметил он.

 Зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, член Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Спиридонов подчеркнул, что Фракция делает всё возможное для поддержки наших воинов и их семей:

 «Вместе с коллегами по Фракции добились принятия справедливого решения по вопросу обеспечения бесплатного проезда военнослужащих к месту проведения военно-врачебной комиссии. Кроме того, в случае ранения бойца СВО, его жене, родителям и детям будет предоставляться бесплатный переезд к месту его лечения. Это очень важно, ведь поддержка близких людей в такой ситуации крайне необходима!».

 Напомним, ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжёлые ранения и прошедшие серьёзное лечение, вынуждены за свой счёт оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе.

 

12 декабрь 07:27 | : Политика

Главные новости


Закрытие школы в Лешуконском как приговор всему округу
От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (195)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20