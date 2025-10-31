«Единая Россия» добилась бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии

Закон Партии Госдума поддержала в третьем чтении — обеспечить его принятие во исполнение поручения Президента поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ стал уже 151-м по счёту законом, направленным на поддержку военнослужащих и их семей, отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжёлом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение Президента России», — отметил он.

Зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, член Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Спиридонов подчеркнул, что Фракция делает всё возможное для поддержки наших воинов и их семей:

«Вместе с коллегами по Фракции добились принятия справедливого решения по вопросу обеспечения бесплатного проезда военнослужащих к месту проведения военно-врачебной комиссии. Кроме того, в случае ранения бойца СВО, его жене, родителям и детям будет предоставляться бесплатный переезд к месту его лечения. Это очень важно, ведь поддержка близких людей в такой ситуации крайне необходима!».

Напомним, ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжёлые ранения и прошедшие серьёзное лечение, вынуждены за свой счёт оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе.