"Единая Россия" сохранила льготы для абитуриентов из семей участников СВО

Закон принят Госдумой в третьем чтении. Документ устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются для данной категории граждан до 1 сентября, пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Речь идёт о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение — высшее или среднее», — подчеркнул он.

Зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, член Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Спиридонов отметил, что новая норма гарантирует, что льготы будут действовать непрерывно:

«Это не просто техническое уточнение закона — это знак нашего уважения и реальной заботы о тех, чьи отцы и братья сражаются за свободу и суверенитет нашей страны. Фракция «Единая Россия» последовательно работает над укреплением социальных гарантий для семей военнослужащих — мы уже приняли более 150 законов в этом направлении. И данное решение — ещё один важный шаг в этой системной работе».

Напомним, законопроект в Госдуму в августе 2025 года внесли депутаты от «Единой России» во главе с секретарём Генсовета Партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.