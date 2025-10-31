Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" сохранила льготы для абитуриентов из семей участников СВО

Закон принят Госдумой в третьем чтении. Документ устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются для данной категории граждан до 1 сентября, пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

 «Речь идёт о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение — высшее или среднее», — подчеркнул он.

 Зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, член Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Спиридонов отметил, что новая норма гарантирует, что льготы будут действовать непрерывно:

 «Это не просто техническое уточнение закона — это знак нашего уважения и реальной заботы о тех, чьи отцы и братья сражаются за свободу и суверенитет нашей страны. Фракция «Единая Россия» последовательно работает над укреплением социальных гарантий для семей военнослужащих — мы уже приняли более 150 законов в этом направлении. И данное решение — ещё один важный шаг в этой системной работе».

 Напомним, законопроект в Госдуму в августе 2025 года внесли депутаты от «Единой России» во главе с секретарём Генсовета Партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.

11 декабрь 13:49 | : Политика

Главные новости


От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР
Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (174)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20