Дмитрий Медведев проникся просьбой жительницы Поморья

Наталья Котова, проживающая в посёлке Пуксоозеро Плесецкого округа, обратилась к Председателю «Единой России» в рамках Декады приёмов граждан. Приём прошёл в формате видеоконференцсвязи.



Наталья рассказала о проблеме отсутствия в небольшом населённом пункте аптеки и сложностях, с которыми сталкиваются пожилые жители, чтобы добраться до районного центра за 40 километров по грунтовой дороге.

Дмитрий Медведев отметил важность проблемы:

«Страна у нас самая большая на карте мира, с разными погодными условиями. Иногда и дороги нормально не работают. Проблема существует, а лечиться нужно всем, в том числе, людям, которые живут в маленьких населённых пунктах, в сёлах, в посёлках», — указал он.

Говоря об инициативе создания передвижных аптечных пунктов, Дмитрий Медведев подчеркнул, что идея хорошая, в настоящее время она находится в стадии перехода к реализации:

«Решение по ней действительно до сих пор не было принято, поскольку есть нюанс, связанный с контролем за оборотом лекарственных средств. Это тонкая сфера, где обязательно нужен государственный контроль. Тем не менее, сейчас эта идея уже в стадии перехода к реализации. И будут выбраны населённые пункты и регионы, где передвижные аптечные пункты будут опробованы. Пуксоозеро в Архангельской области тоже поучаствует в этой инициативе. Вы поделитесь потом своими впечатлениями, насколько это удобно. Если речь идёт о чем-то более сложном, это всегда требует прихода врача, выписки рецептов и так далее. А вот обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют».

Он выразил уверенность, что мобильные аптеки повысят доступность базовых лекарств для жителей отдалённых районов.

Напомним, что в честь 24-й годовщины со дня основания партия «Единая Россия» проводит масштабную Декаду приёмов граждан. С 1 по 10 декабря по всему региону приёмы проведут партийные руководители, депутаты, региональные и муниципальные власти, юристы и специалисты профильных ведомств. Каждый северянин может обратиться с волнующей проблемой или предложить интересную идею по широкому кругу вопросов. Записаться на приём в удобное время можно по телефону 8 (8182) 28-66-02.





Фото: пресс-служба Единой России; Екатерина Штукина (РИА Новости).