Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Медведев проникся просьбой жительницы Поморья

Наталья Котова, проживающая в посёлке Пуксоозеро Плесецкого округа, обратилась к Председателю «Единой России» в рамках Декады приёмов граждан. Приём прошёл в формате видеоконференцсвязи.

 Наталья рассказала о проблеме отсутствия в небольшом населённом пункте аптеки и сложностях, с которыми сталкиваются пожилые жители, чтобы добраться до районного центра за 40 километров по грунтовой дороге.

Дмитрий Медведев отметил важность проблемы:

«Страна у нас самая большая на карте мира, с разными погодными условиями. Иногда и дороги нормально не работают. Проблема существует, а лечиться нужно всем, в том числе, людям, которые живут в маленьких населённых пунктах, в сёлах, в посёлках», — указал он.

Говоря об инициативе создания передвижных аптечных пунктов, Дмитрий Медведев подчеркнул, что идея хорошая, в настоящее время она находится в стадии перехода к реализации:

«Решение по ней действительно до сих пор не было принято, поскольку есть нюанс, связанный с контролем за оборотом лекарственных средств. Это тонкая сфера, где обязательно нужен государственный контроль. Тем не менее, сейчас эта идея уже в стадии перехода к реализации. И будут выбраны населённые пункты и регионы, где передвижные аптечные пункты будут опробованы. Пуксоозеро в Архангельской области тоже поучаствует в этой инициативе. Вы поделитесь потом своими впечатлениями, насколько это удобно. Если речь идёт о чем-то более сложном, это всегда требует прихода врача, выписки рецептов и так далее. А вот обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют».

Он выразил уверенность, что мобильные аптеки повысят доступность базовых лекарств для жителей отдалённых районов.

Напомним, что в честь 24-й годовщины со дня основания партия «Единая Россия» проводит масштабную Декаду приёмов граждан. С 1 по 10 декабря по всему региону приёмы проведут партийные руководители, депутаты, региональные и муниципальные власти, юристы и специалисты профильных ведомств. Каждый северянин может обратиться с волнующей проблемой или предложить интересную идею по широкому кругу вопросов. Записаться на приём в удобное время можно по телефону 8 (8182) 28-66-02.


Фото: пресс-служба Единой России; Екатерина Штукина (РИА Новости).

02 декабрь 08:00 | : Политика / Экономика

Главные новости


"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"
Он же памятник. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (36)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20