Дмитрий Морев в Национальном рейтинге мэров

Опубликован Национальный рейтинг мэров столиц российских регионов и городов особого значения за октябрь-ноябрь 2025 года.

Эксперты рейтинга отмечают, что рассматриваемый период стал очередным стресс-тестом для мэрского корпуса – после летнего затишья продолжилась «зачистка» местных элит, куда по определению входят и градоначальники.

Увы, сегодня эта категория управленцев слишком зависима не от воли граждан (избирателей), а от благорасположения к ним глав регионов, прежде всего, в финансовом плане. А, как известно, где деньги, там и политика… время мэров-миллионеров закончилось еще в нулевых.

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань), Ратмир Мавлиев (Уфа).

Последние три: Джамбулат Салавов (Махачкала), Елена Бобровская (Биробиджан), Вячеслав Судер-оол (Кызыл).

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев на 65-м месте.

Комментария эксперта:

Главное городское событие октября – Дмитрий Морев стал главой администрации Архангельска на второй пятилетний срок. Конечно, это не прямые выборы, когда голосует народ, а не депутаты городской Думы, у которых свои интересы в выборе градоначальника – с кем удобней работать и приятней общаться. Тем не менее, второй кандидатурой на этот пост был их парламентский коллега, он же директор МУП. И все равно его прокатили. Кто-то из простых горожан увидел в новом «обряде» обычный фарс в угоду современной политики федерального центра. Однако есть вполне объективный момент – подробный моревский план развития областного центра на ближайшую пятилетку, каждый пункт из которого он грамотно защищал в ходе конкурса. И еще один просто неубиенный фактор – связка Путин-Цыбульский-Морев. Это когда первое лицо государства доверяет первому лицу региона, а он, в свою очередь, доверяет первому лицу города. Соответственно, по той же схеме они отвечают за содеянное перед своим поручителем, и это, согласитесь, посерьёзней, чем перед абстрактным избирателем.

Осень для Русского Севера – время хлопотное. Как подготовили город к зимним холодам – так и будем бедовать или наслаждаться домашним комфортом. Архангельск уже получил паспорт готовности к отопительному сезону, администрация города для этого серьезно напрягала теплоэнергетиков. Но, кроме этого, на окраинах Архангельска активно устанавливаются новые газовые котельные в точном соответствии с планами постепенного перехода всего города с мазута на более экономичный и экологичный вид топлива. Причем возводятся котельные без копейки средств из городского бюджета, только на собственные средства обслуживающей их компании. Ну и конечно, под гарантию регионального правительства, которую дают далеко не каждому.

А ещё в городе долгожданно закончился капитальный ремонт площади Профсоюзов. И… Архангельск встал в автомобильных пробках, хотя должно быть совсем наоборот. К проблеме сразу подключился градоначальник, созвав оперативное совещание. Его итоги: на Т-образных перекрестках разделение встречных потоков признано избыточная мерой, светофоры перенастроили, и скорость движения увеличилась. Ну и в целом схема движения претерпела некоторые изменения… и город поехал. 

27 ноябрь 08:00 | : Политика

Дональд Трамп. «Миру - мир»
Голод. Из прошлого Поморья

