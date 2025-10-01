Вверх
На еврейской земле. Сталин как гарант российско-китайской дружбы

Бред? Под этот «бред» бюджет РФ выделил одиннадцать с половиной миллионов рублей.

«Культурный» проект называется «Музей СССР в ЕАО. Эпоха Сталина».

Мотивировка:

«Фигура И.В. Сталина в современной китайской исторической памяти занимает исключительно уважительное и сакральное место.
 Сталин воспринимается в Китае не только как победитель фашизма и освободитель народов, но и как идеолог и союзник Мао Цзэдуна,
 символ эпохи процветания страны СССР, индустриального прорыва и политической воли. С открытием в Биробиджане современного музейного пространства, выполненного на основе высоких историко-экспозиционных стандартов, Россия получает гуманитарный инструмент мягкой силы на Дальнем Востоке, ориентированный на уважительную презентацию исторической правды и развитие межнационального диалога. Особенностью проекта является культурная и туристическая интеграция России и Китая, которая выражается в том, что музей способен стать частью экскурсионных маршрутов из Хабаровска, Благовещенска, а так же, как самостоятельный туристический центр для граждан РФ».

Скрытый цинизм заключается в том, что именно в конце правления Сталина еврейский народ, проживающий на территории СССР, подвергался гонениям, от увольнения с работы до посадок. По некоторым данным, от депортации в район Крайнего Севера (предположительно на Таймыр) евреев спасла только кончина Усатого вождя.

К слову, на территории Архангельской области (Сольвычегодск) есть домик Сталина, и он тоже нуждается в серьезной реставрации и обновлении экспозиции (см. фото ниже).  Раз нет более достойных культурных проектов…


12 ноябрь

