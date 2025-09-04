Вверх
Александр Цыбульский: "Только вместе мы сможем решить поставленные задачи"

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

Этот праздник воплощает в себе тысячелетнюю силу и мудрость нашего народа, его способность сплачиваться перед лицом любых испытаний. Он напоминает нам о том, что судьба России всегда определялась единством и верой людей, их готовностью вместе защищать Отечество и созидать его будущее.

Сегодня, как и много веков назад, значение народного единства невозможно переоценить. Время требует от нас ответственности, взаимного уважения, сохранения исторической памяти и уверенности в своей стране. Именно эти ценности делают Россию великой, сильной и непобедимой.

Архангельская область – особая земля, где веками живут в согласии представители разных народов, культур и вероисповеданий. Здесь особенно чувствуется сила человеческого единства, взаимопомощи и уважения к труду. Каждый из вас вносит свой вклад в развитие Поморья, укрепляя экономику, создавая новые возможности, сохраняя духовное и культурное наследие региона.

Дорогие друзья! Впереди у нас много серьёзных задач, и решить их мы сможем только вместе – добросовестным трудом и верой в общее будущее. Я уверен, что жители Архангельской области, как и прежде, будут в авангарде созидательных перемен, примером преданности Родине и любви к своей земле.

От всей души благодарю вас за труд, за неравнодушие, за верность делу и России!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником! С Днём народного единства!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

04 ноябрь 10:21 | : Политика

