Дмитрий Морев оценил план модернизации Архангельской ТЭЦ

Произошло это в конце рабочей поездки на объект, который согревает нас в период холодов:

За короткое северное лето на ТЭЦ выполнен запланированный объем ремонта, надежность оборудования высокая. 


 Всего здесь 6 турбин и 6 котлов. Один турбоагрегат находится на плановом капитальном ремонте, чтобы повысить промышленную безопасность и обновить отдельные элементы. Создан запас резервного топлива, хотя за 13 лет работы на газе с подачей проблемы возникали лишь дважды и не повлекли серьезных последствий. 

 Начальник смены станции пояснил, что до минусовой температуры ТЭЦ работает не на полную мощность. Сейчас давление сетевой воды 8 кг, температура теплоносителя 72 градуса. В сильные морозы давление доходит до 12-13 кг, а максимальная температура – до 110 градусов. 

 Коллектив Архангельской ТЭЦ – это 300 квалифицированных сотрудников – и молодых, и со стажем. Сегодня эта большая команда отмечает юбилейную дату – 55 лет со дня открытия ТЭЦ. В торжественной обстановке я вручил благодарности отличившимся сотрудникам, поблагодарил руководителя Алексея Агафонова и всех специалистов за надежную работу. 

 Именно открытие ТЭЦ позволило развиваться экономике и возводить жилые районы нашего города, и сейчас ее значение столь же важно. Впереди – строительство четвертого вывода, который необходим для дальнейшего развития Архангельска.



