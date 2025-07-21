Дмитрий Морев провел в "Родничке" День открытых дверей

Своими впечатлениями делится непосредственно градоначальник Архангельска:

- Сегодня в наших школах и садиках много взрослых: во второй раз проводим единый День открытых дверей. Родители могут увидеть, как меняются условия обучения детей, оценить новаторские подходы к занятиям.

Меня пригласили стать участником интересного мероприятия в детский сад «Родничок». В присутствии родителей воспитанников посвятили в орлята-дошколята. Это начальный модуль большой воспитательной программы Движения Первых, и ребята к нему оказались готовы: знают герб, флаг и гимн России, стремятся быть активными и полезными.

Здание детского сада «Родничок» мы готовим к капитальному ремонту в следующем году. Уверен, что перемены придадут новый стимул развитию садика, а дети получат современные группы и залы с новым оборудованием.

Также вместе с родителями учеников я побывал на экскурсии по школе Соловецких юнг. Это уникальное для морского Архангельска образовательное учреждение. С первого класса ребята занимаются морским делом, а дополнительно – строевая подготовка, бальные танцы, боевые искусства. Атмосфера в школе – энергичная, и чувствуется, что дети, педагоги и родители стали одной командой.

Единый День открытых дверей – уже традиция, и в начале следующего учебного года мы продолжим такую практику.




