Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт поздравляет всех с Днем российского триколора

22 августа в честь Дня Государственного флага ролики с участием представителей Народного фронта появились на экранах в городах России.

 Известные российские спортсмены, певцы, предприниматели и военкоры поздравили россиян с медиаэкранов. В роликах приняли участие чемпион мира по боксу Денис Лебедев, фигуристка и певица Анна Семенович и предприниматель Константин Майор. Военкор Павел Кукушкин вместе с бойцом СВО подняли флаг в освобожденном регионе. Теплые поздравления организовали и неравнодушные граждане, поддерживающие бойцов на передовой. Ярким стало видеоприветствие от военного с дочерью в Севастопольской бухте.

 Видеопоздравления от Народного фронта увидели сотни тысяч жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Казани, Воронежа, Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Кемерово, Омска, Самары, Волгограда, Челябинска, Уфы и других городов России. Акцию организовали при поддержке компании МАЕР.

 В День Государственного флага России символ страны появился не только на медиаэкранах городов, но и в небе над зоной специальной военной операции. Бойцы СВО из Южного Урала подняли в небо квадрокоптеры с российскими триколорами над освобождёнными территориями. Эти коптеры были привезены и закуплены Народным фронтом на средства фонда “Все для Победы!”.

 

 

22 август 13:26 | : Политика

Главные новости


«Свободу Виктору Перестукину!»
​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (273)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20