Депутаты Госдумы хотят увеличить права отцов после развода

4 августа 2025 года в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «А папа может? Новый закон о совместном воспитании детей при разводе». В ней приняли участие авторы законопроекта — депутаты Государственной Думы Андрей Свинцов и Дмитрий Кузнецов, а также психолог Роза Гнедовская и адвокат по семейным делам Анна Глущенко.

Семья в зоне риска

По словам экспертов, статистика разводов в России продолжает расти: только за первую половину 2024 года было зарегистрировано свыше 373 тысяч разводов, а 8 из 10 браков в 2024 году распались. Более 81% неполных семей — это семьи, где детей воспитывают одни матери. Психологи отмечают, что каждый развод — это тяжелое психотравмирующее событие для ребёнка, особенно если он сопровождается судебными разбирательствами.

Роль государства и задача закона

Дмитрий Кузнецов заявил, что задача законодателей — видеть и своевременно решать системные проблемы, создавая современную, гибкую и эффективную законодательную базу, поддерживающую ценности семьи. Он обратил внимание на системный характер проблемы — часто отдельно проживающий родитель (чаще всего отец) лишён возможности полноценно участвовать в воспитании своего ребёнка из-за исполнения решений суда или административных барьеров.

Совместное воспитание — мировой опыт

Кузнецов напомнил: «Законодательное закрепление приоритета совместного воспитания после развода будет прекрасным и великим историческим событием для русского народа. Мы должны вернуть нашим детям обоих родителей. Всем бабушкам и дедушкам вернуть внуков, а ответственным отцам возможность воспитывать собственных детей и не быть в лучшем случае "воскресными папами". Наша цель — спасти страну от вымирания, а женщин — от необходимости "тянуть за двоих". Мы не "изобретаем велосипед". Совместное воспитание в последние 30 лет внедрено и успешно применяется во многих странах от Бразилии до Израиля и от Греции до ЮАР. Наши дети тоже этого достойны.»

Мировой опыт показывает, что совместное воспитание способствует не только сохранению эмоциональных связей между детьми и обоими родителями, но и в целом улучшает демографические показатели.

Что меняется на практике

В статью 24 Семейного кодекса РФ вносятся изменения: теперь суд при расторжении брака обязан рассматривать возможность совместного воспитания ребёнка, прежде чем определить его место жительства с одним из родителей. График общения с ребёнком будет индивидуальным, учитывающим интересы семьи. Это позволит сохранить эмоциональную связь ребёнка с обоими родителями и уменьшить негативные последствия развода.

Практические шаги и вызовы

Законопроект призван устранить ту «серую зону» в законодательстве, которая зачастую порождает конфликтные ситуации между родителями и приводит к так называемому «перетягиванию каната», когда спор идёт не об интересах ребёнка, а фактически — о нём самом. По словам Андрея Свинцова, важно защитить ребёнка от семейных конфликтов и создать ясные, прозрачные правила, где обязанности родителей чётко определены документально. Только так ребёнок сможет быть уверен, что его мама, папа, бабушки и дедушки нашли общее решение ради его благополучия.

Адвокат Анна Глущенко в ходе дискуссии обратила внимание, что проблема недопуска одного из родителей к ребёнку носит системный характер, и чаще всего страдает именно ребёнок. Нередко отец сталкивается с ограничениями в общении, но подобное может случаться и с матерью. По её словам, даже когда проводятся экспертизы и получается мнение ребёнка, выявить истинные причины отчуждения бывает непросто, а иногда влияние одного из родителей приводит к полному разрыву с другой стороной семьи. В подобных случаях суд старается учитывать максимум обстоятельств, но если ребёнок заявляет о нежелании общаться, службы приставов не располагают средствами для принудительного исполнения решения — даже если ребенок явно находится под влиянием одного из родителей.

Взгляд психолога на перспективы закона

Психолог Роза Гнедовская акцентировала, что сам по себе закон является важным и своевременным шагом, и подобных изменений давно ждали семьи. Однако, как она указала, в документе есть много нюансов, которые обязательно стоит дополнительно проработать и внимательно изучить, чтобы реальный механизм помогал детям, а не усложнял ситуацию. Кроме того, Гнедовская подчеркнула: недостаточно только регулировать последствия разводов — стоит уделять особое внимание мерам по предупреждению самих разводов и укреплению семейных ценностей.

Докладчики напомнили: по данным ВЦИОМ и Росстата, Россия занимает третье место в мире по количеству разводов. Среди главных причин расторжения брака — финансовые трудности, деструктивное поведение одного из партнёров, утрата семейных ценностей и проблемы с коммуникацией в семье.