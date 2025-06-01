Путин напугал Запад визитом в Северодвинск

Зачем Путин приехал в центр подводного кораблестроения на формальное мероприятие, ломают голову западные аналитики, о чем второй день буквально трубит иностранная пресса.

Напомним, в минувший четверг президент России побывал на заводе «Севмаш» принял участие в церемонии поднятия флага на крейсере «Князь Пожарский» и пообщался с главой региона Александром Цыбульским.

Версий много. Например, Китай считает, что Северодвинск является лучшим местом для того, чтобы послать Западу сигнал. Это говорит о том, что президент РФ приступил к модернизации собственного флота. Путин своим поступком дал всей Европе понять, что шутки с Россией плохи. То есть, строго погрозил пальцем.

Чудаки. Они или не знают, что у нас в сентябре перевыборы губернатора, или совсем не разбираются в наших политических реалиях. Отеческая беседа главы государства с главой региона… какой еще пиар вам нужен?!



