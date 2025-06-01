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«Адмирала Кузнецова» спишут «на иголки»

Конечно, образно выражаясь.

Ремонт несущего авианосца признан нерентабельным, а от того, бессмысленным. Его или спишут, или продадут (если найдется покупатель на махину).

Об этом сообщил председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин:

- Да, корабль относится к нашей зоне ответственности. Мы считаем, что его восстановление уже нецелесообразно — ему более 40 лет, а работы требуют огромных затрат. Вероятнее всего, решение будет принято в пользу либо утилизации, либо продажи.

Отметим, что «Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий крейсер в составе российского флота. Спущенный на воду в 1987 году, он способен нести до 28 самолётов и 24 вертолётов. Судно входит в состав Северного флота.

Крейсер неоднократно сталкивался с инцидентами во время ремонта. В 2018 году на нём произошла авария, в результате которой погиб человек. Через год, в декабре 2019-го, при возгорании на борту погибло ещё двое. Как будто кто-то проклял…

Однако на фоне современной войны, где ведущую роль играют беспилотные летательные аппараты, «Адмирал», при всем уважении, смотрится несколько… громоздко.

25 июль 14:23 | : Политика

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