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Информационно-аналитический портал
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ИА RUSNORD предлагает расценки на агитационные материалы к довыборам в АрхГорДуму

В соответствии с Избирательным законодательством, Сетевое издание «Информационно-аналитическое агентство RUSNORD» сообщает сведения о расценках на размещение агитационных и других предвыборных материалов, имеющих непосредственное отношение к довыборам в Архангельскую городскую Думу 28-го созыва (14 сентября 2025 г).

  • новость (раздел Новости – подразделы: Политика, Экономика, Происшествия, Скандалы, Будни) на главной странице сайта от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 4 000 руб.;
  • главная новость на главной странице сайта – вверху от 1500 до 4000 знаков с пробелами – 8 000 рублей;
  • оригинальные авторские материалы (разделы «За кулисами политики», «Деньги», «Жизнь», «Общество») от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 15 000 рублей (написание и размещение);
  • переходные баннерные площади на сайте, соответствующие имеющимся стандартам, в течении месяца, в шапке (325x115) - 20 000 рублей. В любом другом месте – по согласованию с заказчиком – 12 000 руб.; баннерные растяжки – 10 000 руб. С ротацией – 7 000 руб.

Контакты для заказчиков – thertochok@yandex.ru

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
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02 июль 11:02 | : Политика

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Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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