Цыбульский. Единогласно

Сегодня «Единая Россия» выдвинула Александра Цыбульского кандидатом на выборах губернатора Архангельской области

Решение приняли на конференции реготделения партии

Кандидатуру секретаря реготделения партии, действующего губернатора поддержали единогласно.

«Даже в самых непростых условиях — во время пандемии, в ходе СВО, — мы не прекращали и не прекращаем системную работу по развитию региона. Не остановлен ни один крупный инфраструктурный проект. Вводятся в строй новые школы, идёт переселение из аварийного жилья, модернизируется коммунальная инфраструктура. Это — результат стабильности, слаженности работы всех уровней власти. И партия здесь — связующее звено, инициатор, модератор, гарант позитивных изменений, направленных на то, чтобы Архангельская область не просто развивалась, а менялась, формируя новое качество жизни», — сказал Александр Цыбульский.

В своём выступлении губернатор Архангельской области обратил внимание на основу партийной работы — народную программу «Единой России».

«Именно на её базе сформированы партийные проекты, которые реализуются в регионах. При этом народная программа тесно связана с национальными проектами, государственными программами и инициативами Президента — это единая система. Каждый построенный детский сад, отремонтированная дорога, газифицированный посёлок, оснащённая поликлиника — всё это реализация конкретных пунктов программы. Это наша обратная связь с людьми, наше обязательство, которое мы берём и выполняем. Именно поэтому для нас — это основа всей системной работы», — пояснил он.

Собственно, интрига одна – кто выдвинется в оппоненты действующему главе региона, и за какие «печеньки». Пока наблюдатели от редакции даже приблизительно не могут назвать кандидатуры.

Напомним, выборы губернатора Архангельской области состоятся в Единый день голосования 14 сентября.