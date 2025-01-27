Женщины, Арктика, "Единая Россия"

В Архангельске, на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», стартовала площадка «Арктика: создавая себя», реализуемая в рамках II Арктического женского форума «Арктика: женский взгляд на настоящее и будущее», который проходит с 3 по 4 июня 2025 года. Форум проходит по инициативе депутата Госдумы, члена общественного совета партийного проекта Женское Движение Архангельской области Елены Вторыгиной, при поддержке губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Уже сейчас чувствуется атмосфера вдохновения и конструктивного диалога, ведь цель этого события – не просто обсуждение, а активное формирование будущего Арктического региона руками женщин, объединенных общей целью – сделать жизнь на Севере лучше и ярче.



Площадка «Арктика: создавая себя» стала настоящим калейдоскопом событий: от дискуссий, затрагивающих самые острые вопросы, до мастер-классов, дарящих участницам практические навыки и вдохновение. Презентации инновационных проектов, живой обмен опытом, налаживание партнерских связей – все это направлено на создание прочного фундамента для устойчивого развития Арктики.



Ключевым моментом дня стала панельная дискуссия «Женщины в современном мире», модератором которой выступила Наталья Флеглер, региональный координатор партийного проекта «Женское Движение ЕР» по Архангельской области. Ее профессионализм и чуткое руководство позволили участницам обсудить широкий спектр вопросов, от гендерного равенства и расширения возможностей для женщин, до перспектив и вызовов, стоящих перед ними в суровом, но прекрасном Арктическом регионе.



Одной из ярких спикеров стала Анна Гришко, региональный координатор Женского движения ЕР в Мурманской области. Она представила свой проект «Объединяя Арктику в культуре», рассказав о создании уникального Сводного симфонического оркестра регионов Арктической зоны РФ.



- "Культура – это мост между людьми, особенно в таком многонациональном регионе, как Арктика", – подчеркнула Анна. "Оркестр станет площадкой для молодых талантов, которые смогут внести свой вклад в богатое культурное наследие Севера". Анна также поделилась опытом реализации федерального грантового проекта «Музыкальные надежды Арктики» и планами по открытию нового направления подготовки кадров высшего музыкального образования в Мурманской области.



Не менее вдохновляющим стало выступление Марии Корель, выпускницы Американской Джазовой Академии Искусств и руководителя проекта «Дети.Музыка.Жизнь». Она поделилась своим опытом поддержки талантливой молодежи в сфере культуры.



- "Мы должны дать молодым талантам шанс раскрыть свой потенциал", – уверена Мария. "Наш проект помогает детям прикоснуться к миру музыки и реализовать свои мечты".



Антонина Федорова, заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике Законодательного Собрания Вологодской области, представила систему наставничества, успешно реализуемую в ее регионе.



- "Наставничество – это не просто передача знаний, это вдохновение, поддержка и мотивация", – подчеркнула Антонина. "Наши наставники помогают молодым женщинам воплощать свои идеи в жизнь и вносить свой вклад в развитие Вологодской области".



Екатерина Поздеева, заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания, и Андрей Занорин, заместитель главного врача ФГБУ «Клиническая больница № 1 Управления делами Президента РФ», также поделились своим опытом и видением перспектив развития социальной сферы и здравоохранения в Арктическом регионе.



Но не только дискуссиями была полна площадка. Здесь участницы смогли не только получить ценные знания, но и раскрыть свой внутренний потенциал, почувствовать себя увереннее и красивее.

На мастер-классе «Имидж современной женщины», который провела наставник по этикету Ольга Ведрова, царила атмосфера элегантности и стиля. Ольга поделилась секретами создания гармоничного образа, подчеркивающего индивидуальность каждой женщины, и научила разбираться в тонкостях делового и повседневного этикета.



- "Теперь я точно знаю, что имидж – это не просто внешность, а отражение моей внутренней уверенности и силы", – поделилась впечатлениями одна из участниц мастер-класса.

Тренер по ораторскому мастерству Назар Онищук буквально покорил участниц мастер-класса «5 навыков выразительной речи». С помощью простых, но эффективных упражнений он помог им преодолеть страх публичных выступлений и научиться уверенно и убедительно доносить свои мысли. Участницы с энтузиазмом тренировали дикцию, жестикуляцию и интонацию, и к концу мастер-класса многие из них с удивлением обнаружили, что говорить перед публикой – это не так уж и страшно, а даже увлекательно.



Мария Нестеренко, директор конкурса красоты «Миссис Архангельск», зарядила участниц энергией и позитивом на мастер-классе «Позиционирование и дефиле. Умение держаться на сцене». Она научила девушек уверенно двигаться, красиво позировать и эффектно презентовать себя на сцене и в жизни. Мастер-класс превратился в настоящий праздник красоты и грации.



И, наконец, блогер Валерия Бочарникова раскрыла секреты успешного самовыражения в социальных сетях на мастер-классе «Как найти себя, проявляться и быть аутентичной через социальные сети». Она поделилась советами по созданию интересного контента, привлечению аудитории и продвижению личного бренда. Участницы узнали, как использовать социальные сети для продвижения своих проектов, налаживания деловых связей и поиска единомышленников.



Площадка «Арктика: создавая себя» стала не просто местом для обсуждения проблем, но и настоящим источником вдохновения и мотивации для женщин Арктического региона. Участницы покидали площадку, полные новых знаний, умений и уверенности в своих силах, готовые активно участвовать в формировании будущего своего региона и вносить свой вклад в его процветание.



