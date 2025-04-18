В Правительстве Архангельской области появился новый лесной министр

Приказом губернатора Александра Цыбульского на пост главы регионального Министерства природных ресурсов и ЛПК назначена Анна Шевелева.

Пока о ней известно немного – имеет два высших образования и солидный для ее возраста трудовой стаж. Ранее она возглавляла отдел геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане по Республике Карелия, Мурманской и Архангельской областям.

Напомним, год назад кресло главы этого ведомства покинул Игорь Мураев, повысивший свой ранг до зампреда правительства. Назначенный на это место в ранге ио Игорь Михайлов… наверное, не показался.