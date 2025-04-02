День Победы в мезенской деревне

9 мая в деревне Сафоново, что в Мезенском округе, состоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию Великой Победы.

Жители всех возрастов собрались, чтобы почтить память павших героев, отстоявших свободу и мир на нашей земле. Звучали трогательные речи, песни, наполненные скорбью и гордостью. После минуты молчания к памятнику были возложены венки и цветы.

А сразу после митинга всех участников ждала акция «Солдатская каша». У полевой кухни выстроилась очередь желающих отведать простой, но такой символичный обед, напоминающий о тяжелых военных буднях и единстве народа перед лицом врага.

Также после митинга состоялся небольшой концерт художественной самодеятельности с песнями и постановками.

И завершилось торжество теплым и душевным чаепитием из самовара. За кружкой чая делились воспоминаниями, звучали песни и слова благодарности.



