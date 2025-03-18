Дмитрий Морев поздравил ветеранов с юбилеем Победы

В АГКЦ в канун Дня Победы состоялся традиционный приём главы города и концертная программа.

Звучали поздравления и пожелания здоровья, песни в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой и юных талантов Архангельска. А главным событием стало вручение грамот и знаков «Почетный гражданин города Архангельска». В канун 80-летия Великой Победы звание присвоено 16-ти архангелогородцам-фронтовикам.

- В Великой Отечественной войне победили храбрость нашего солдата, мудрость и воля руководства страны, опыт полководцев, самоотверженность людей труда. Сегодня пример наших дедов особенно ценен и вселяет уверенность в победную силу нашего народа, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.



