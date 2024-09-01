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Иван Воронцов прокомментировал начало нового политического сезона

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поделился впечатлениями от первой осенней сессии:

- В течение летнего периода начаты работы по многим объектам, которые были определены в ходе плодотворной работы на комиссиях и заседаниях. Ход работ внимательно контролировали депутаты и представители общественности. Неоднократно проводились рабочие поездки и выездные заседания.

 Повышенное внимание со стороны депутатского корпуса было уделено инициативам людей в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье». Народные избранники объясняли нюансы участия в проекте, оказывали содействие в сборе подписей в поддержку. Как мы видим по отклику, подобные программы развития территории востребованы у людей, и позволяют создавать объекты, которые больше всего нужны жителям.

 Вместе с тем, накопилось много вопросов и документов, требующих нормативного урегулирования. Сейчас начинается активная работа над этим, чтобы привести их в нормативное соответствие с законодательством. Зачастую эти процессы не видны нашим согражданам, но именно они играют важную роль в развитии нашего города.

 

 

25 сентябрь 17:29 | : Политика

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