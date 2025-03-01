Ппинежские нравы. Куда депутат послал избирателя

Грустную историю своего опыта общения с нерядовым депутатом, а именно, председателем местного Собрания Еленой Хайдуковой, поведал житель села Карпогоры Сергей Игнашев. Всего лишь пришел к даме с особыми полномочиями поведеть о проблемах, волнующих не только его семью, но многих жителей… и вот:

- Увы, она слушать меня не стала, ответив, как мне показалось слегка грубовато, что ей, мол, некогда и приходить стоит в часы приема. В частности - во вторник.



Как это понимать? Я за неё голосовал,т.к она шла по нашему 4 округу, плюс сидит на неплохой зарплате! Что за отношение она проявляет к своим избранникам?



Вот так они открыты к диалогу эти господа ?



Неужели тот факт, что она теперь сидит в просторном кабинете, в мягком кресле, дает ей право хамить простым людям?



Отмечу, что 12.03.2025 писал ей сообщение на её страницу ВК, с прямым вопросом - когда можно к ней придти на прием и, не дождавшись ответа, решил прийти самостоятельно.



Итог - выставили за дверь.



Зачем нам такие депутаты, а «Единой России» такие члены - вопрос, что называется, риторический…

А дальше было совсем интересно…

Хайдукова написала на Игнашева заяву (донос) в полицию, якобы избиратель размещает у себя на странице в соцсети «оскорбляющие ее видео». Полицейские факты проверили, вздохнули, сказали что-то ироничное по поводу «запредельной депутатской гордыни», и отпустили многодетного отца к семье. К Игнашеву у них больше вопросов не было.