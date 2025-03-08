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Народный фронт провел продуктивную встречу с губернатором Цыбульским

Представители НФ передали главе области 14 инициатив северян, утвержденных на региональной конференции Народного фронта и требующих внимания властей.

Главной темой встречи стала пробуксовка транспортной реформы в Архангельске и Северодвинске. Александр Цыбульский попросил общественников провести независимый мониторинг работы перевозчика. Для усиления контроля за его деятельностью Народный фронт раз в месяц будет направлять результаты опросов горожан в минтранс области и муниципалитеты.

Также обсудили необходимость шлифовки системы обращения с ТКО и специфику взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. По поручению главы Поморья озвученные проблемы взяты на карандаш минлеспромом области.

Минстрою губернатор поставил задачу изучить предложения о возможности использования деревянного домостроения для возведения социального жилья на отдалённых территориях.

Кроме того, ведомству поручено проработать вопрос внедрения современных практик в обучающие программы для студентов строительных специальностей.

По всем предложениям губернатор дал чёткие поручения конкретным руководителям правительства области. А фронтовики продолжают контроль за реализацией нацпроектов и отработкой задач, улучшающих качество жизни северян.

19 март 11:16 | : Политика

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