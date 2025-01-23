"Единая Россия" и ВАРМСУ начинают плодотворное сотрудничество

Партия и Ассоциация, в том числе, будут мониторить исполнение закона о МСУ.

Планируется совместная работа «Единой России» и ВАРМСУ по совершенствованию законодательства РФ в области местного самоуправления, по развитию межмуниципального и регионального сотрудничества, разработке и реализации проекта по подготовке кадров для органов МСУ, изучению и распространению лучших муниципальных практик.

Основополагающим документом, по которому будет работать всё местное самоуправление, станет закон о МСУ, который на этой неделе примет Совет Федерации, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на встрече с сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, членом президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ириной Гусевой и главами муниципальных образований.

«В законе чётко прописано, что относится к полномочиям органов местного самоуправления, перечень немаленький. Завершена самая большая дискуссия - действует двухуровневая или одноуровневая система местного самоуправления. Пришли к выводу, что регион сам будет определять, на какой модели он остановится и как дальше будет работать. Решение вполне обоснованное. Регионы разные по численности, протяжённости, культуре местного самоуправления. Поэтому в зависимости от того, где какая сегодня практика сложилась, примут соответствующие решения. Несколько субъектов РФ уже в этом году планируют проводить серьёзные изменения и уходить от одной модели на другую», - пояснил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» и ВАРМСУ должны в постоянном взаимодействии искать ответы на местные вопросы - для этого нужно использовать всю партийную инфраструктуру и ресурсы ассоциации.

«Точек соприкосновения очень много. Одно из направлений, по которому мы плотно взаимодействуем, - реализация партийных проектов. У нас их 22, по каждому с ВАРМСУ пересекаемся (при решении местных вопросов – прим. ред.). Жители активно участвуют в партпроектах, и те, которые доказали свою эффективность, востребованы. До 2026 года все они продолжат свою работу, а после – могут быть перезагружены или перестанут действовать», - отметил Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что два последних года партия очень много времени уделяет тому, чтобы отладить работу инфраструктуры непосредственно на земле, пересматривает внутрипартийные нормативные документы, её регламентирующие.

«2025 год мы объявили Годом муниципального депутата, активно развернули эту работу. У нас уже идут форумы в наших муниципалитетах, на уровне регионов. Мы недавно вернулись с большой поездки по Дальнему Востоку и Сибири, где также приняли участие в работе форумов. Очень много вопросов задают муниципальные депутаты. Это говорит о том, что всё, что непосредственно связано с работой на земле, всегда требует оперативных ответов на вопросы, определённых компетенций от людей, работающих там», - пояснил он.

Ирина Гусева подчеркнула, что с «Единой Россией» у Ассоциации общие цели и задачи – повышение качества жизни людей, создание комфортной и безопасной среды, развитие территорий.

«ВАРМСУ в 2024 году получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества. При поддержке Администрации Президента мы выстроили эффективное взаимодействие с федеральной, региональной властью. Постоянно расширяется наше взаимодействие с главами муниципалитетов, муниципальными депутатами. Этот год объявлен партией «Единая Россия» Годом муниципального депутата, и подписание соглашения расширит форматы нашего взаимодействия с партией, депутатским корпусом на местах», - подчеркнула она.

Глава города Невинномысска, руководитель ассоциации Ставропольского края, Герой РФ Михаил Миненков отметил, что в особой поддержке нуждаются города и регионы, которые прошли через «пламя войны».

«Важно передать им наш опыт, начиная от генпланов, правил застройки, строительства школ, инфраструктуры, построения системы образования. Каждый губернатор региона сегодня внимательно следит за ВАРМСУ. Наши ассоциации работают достаточно успешно. Уверен, что «Единая Россия» и Ассоциация создадут единый мощный механизм, систему для решения многих вопросов», - сказал он.

Глава Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики Владимир Чернев выразил благодарность регионам-шефам, оказывающим значительную помощь в восстановлении инфраструктуры, социальной сферы и интеграции в законодательное поле РФ.

Отдельное внимание уделяется поддержке ветеранов и семей участников специальной военной операции. В год Защитника Отечества, объявленный Президентом Владимиром Путиным, «Единая Россия» реализует программы ремонта домов ветеранов Великой Отечественной войны, а также оказывает всестороннюю поддержку семьям военнослужащих.

«Главная цель нашей работы — улучшение качества жизни людей. В едином порыве местное самоуправление, регионы-шефы и «Единая Россия» добьются поставленных задач. Победа будет за нами!» — заключил Владимир Чернев.

В свою очередь, глава городского округа Клин Московской области Алёна Сокольская отметила инициативы партии по поддержке материнства и детства.

«Сегодня важно многодетность сделать нормой, тиражировать лучшие практики. И для нас очень важно, чтобы будущие проекты «Единой России» тоже были вовлечены в эту проблематику», - отметила она.

Член Генсовета «Единой России», председатель городской Думы Нижнего Новгорода, кавалер трёх орденов Мужества, участник программы «Время Героев» Евгений Чинцов подчеркнул, что в работе муниципальной власти важен обмен опытом.

«Я за полгода увидел, насколько трепетно «Единая Россия» относится к вопросам местного самоуправления. И наше сегодняшнее соглашение послужит катализатором развития МСУ», - заключил он.