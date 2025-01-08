Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Швея из Северодвинска изготовила 14500 изделий для бойцов СВО

Наталья Антуфьева из города корабелов более двух лет безвозмездно шьёт амуницию для СВО. Часть – передаёт в региональный Народный фронт.

У северянки – уже свыше 28 наименований одежды и головных уборов, а всего сшито 14500 изделий.

И если сперва наша землячка работала “на ощупь” – без запросов с передовой – и шила лишь небольшие вещи, то теперь её домашняя мастерская превратилась в настоящий цех по выпуску сложной экипировки для наших ребят “за лентой”.

Это и плащи-пончо для межсезонья, и антидроновые покрывала для укрытия от тепловизоров и вражеских глаз. Последнюю партию вещей от северодвинки представители Народного фронта доставят бойцам уже в марте.

Как рождаются идеи для изделий? Где Наталья берет материалы? И есть ли обратная связь от военных? Ответы – в нашем видео.

05 март 10:35 | : Политика

Главные новости


Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню
Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (72)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20