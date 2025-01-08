Швея из Северодвинска изготовила 14500 изделий для бойцов СВО

Наталья Антуфьева из города корабелов более двух лет безвозмездно шьёт амуницию для СВО. Часть – передаёт в региональный Народный фронт.



У северянки – уже свыше 28 наименований одежды и головных уборов, а всего сшито 14500 изделий.



И если сперва наша землячка работала “на ощупь” – без запросов с передовой – и шила лишь небольшие вещи, то теперь её домашняя мастерская превратилась в настоящий цех по выпуску сложной экипировки для наших ребят “за лентой”.



Это и плащи-пончо для межсезонья, и антидроновые покрывала для укрытия от тепловизоров и вражеских глаз. Последнюю партию вещей от северодвинки представители Народного фронта доставят бойцам уже в марте.



Как рождаются идеи для изделий? Где Наталья берет материалы? И есть ли обратная связь от военных? Ответы – в нашем видео.