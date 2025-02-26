"Единая Россия" готовит к выпуску ток-шоу "Партия"

Первое партийное ток-шоу, где гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду, победитель кубка мира по шахматам Сергей Карякин приглашает к доске любителей и делится с ними своими профессиональными секретами.

Гости в свою очередь делятся с Сергеем своим жизненным опытом, потому что жизнь очень часто похожа на шахматную партию, в которой необходимы стратегия и умение сделать правильный ход вовремя.

В первом выпуске «Партии» Сергей Карякин повторяет легендарную игру с Петром Свидлером. Та встреча за шахматной доской принесла ему звание обладателя кубка мира. Соперник и собеседник Сергея Карякина в первом выпуске «Партии» — ветеран СВО, депутат от фракции «Единая Россия» Дмитрий Васин.

Итак, готовьтесь к увлекательной беседе, где шахматы и жизнь пересекутся на одном поле!

Пилотный выпуск ток-шоу можно посмотреть здесь.