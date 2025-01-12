Подведены годовые итоги партпроекта "Культура малой Родины" в Поморье

Общественный совет партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» подвел итоги работы и наметил планы на 2025 год.

Открывая заседание, председатель общественного совета, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова напомнила, что партийный проект «Культура малой Родины» родился в ходе избирательной кампании 2016 года и стал сначала частью «Народной программы» «Единой России», а спустя три года с новыми акцентами заработал в рамках одного из президентских национальных проектов - «Культура».

В 2025 год общественный совет партпроекта вступает обновленным. В него вошли директор «Культурного центра» реготделения «Союза художников России» Екатерина Бажан, представитель Российского военно-исторического общества Александра Богданова, член местного политического совета Архангельского местного отделения Партии Наталья Зарубина, председатель областного профсоюза работников культуры Андрей Зубрий, руководитель общественной организации «Лешуконское землячество» Виктория Парфенова, председатель правления областного отделения Союза писателей России Владислав Попов, депутат Облсобрания Сергей Самодов и зампредседателя Общественной палаты Архангельской области Ольга Фофанова.

Отметим также, что с прошлого года у партийного проекта новый координатор в регионе – им стала министр культуры Архангельской области Оксана Светлова.

Непосредственно о результатах работы членам совета рассказала заместитель министра – начальник управления культуры и искусства Наталья Бакшеева. Она отметила, что за шесть лет реализации нацпроекта, неотъемлемой частью которого остается партийный проект «Культура малой Родины», удалось сделать очень много. Особенно с учетом того, что на старте его реализации накопившихся в сфере культуры проблем было достаточно. Особенно, связанных с состоянием инфраструктуры. Поэтому первой задачей стало сохранение учреждений культуры, особенно в небольших населенных пунктах. Благодаря направлению партпроекта «Местный дом культуры» за шесть лет удалось на строительство и реконструкцию, укрепление материальной базы учреждений в сельской местности направить 305,5 млн рублей. Капитально отремонтировано 47 учреждений. Построен центр культурного развития в Вилегодском округе, дом культуры в деревне Ватамановская Каргопольского района, проведен ремонт фасадов и остекления Онежского ДК.

Именно это направление партпроекта позволило, по словам зам министра, создать в сельских домах культуры комфортные условия для проведения культурно-досуговых мероприятий.

Еще одно направление партийного проекта – «Театры малых городов». Его задачи - поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. За последние четыре года это направление получило финансирование в объеме более 40 млн рублей.

В направлении «Театр - детям» поддержку в нашем регионе получали два учреждения – Молодежный театр и театр кукол. Она составила в общей сложности более 60 млн рублей. За время реализации проекта было поставлено более 80 спектаклей для детей и молодежи, в том числе по произведениям русской классики из школьной программы. Приобретено также сценическое оборудование.

Одно из, наверное, самых востребованных направлений – создание модельных библиотек. Наталья Бакшеева отметила, что в регионе насчитывается 457 общедоступных библиотек и большая часть их расположена в сельской местности. Архангельская область, как отметила зам министра культуры, является одним из самых активных участников этой программы - за все время подано 72 заявки на получение федерального финансирования и треть из них была поддержана.

- В рамках нацпроекта мы создали 23 модельные библиотеки, на модернизацию которых было направлено более 161 млн рублей. А в прошлом году по инициативе депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нам удалось привлечь еще и региональное финансирование. Мы поддержали те библиотеки, чьи проекты не победили в федеральном конкурсе. Таким образом еще семь библиотек стали модельными, - рассказала Наталья Бакшеева.

Она отметила, что считает создание модельных библиотек одной из самых значимых и успешно реализованных задач нацпроекта, потому как удалось не только модернизировать здания и приобрести новое оборудование, но и повысить квалификацию сотрудников в части проектной деятельности. Благодаря проделанной работе изменилось и отношение к самой библиотеке – мало кто теперь считает ее архаизмом с учетом новым форм работы и современными подходами к организации досуга жителей.

Одно из самых масштабных направлений проекта – поддержка Детских школы искусств. И здесь у региона впечатляющие результаты. Самым знаковым событием здесь стала реконструкция здания бывшего торгового центра «Детский мир» и передача его Первой музыкальной школе, которая теперь носит имя Юрия Казакова. В полностью обновленном здании появились кабинеты для индивидуальных и групповых занятий, оборудованные необходимой мебелью, концертный и репетиционный залы, оснащенные современным звуковым и световым оборудованием, многофункциональный зал с выделенной зоной для музея и студия звукозаписи, библиотека.

Для проведения занятий и мероприятий приобретены сенсорные панели, оснащенные интерактивными учебными пособиями для проведения уроков по музыкально-теоретическим предметам. В комплекте музыкальных инструментов, который школа получила после ремонта, — два рояля, 21 пианино, народные и струнно-смычковые инструменты. Общий объем финансирования составил 384 млн рублей.

Особое внимание при разработке проекта, с учетом специфики работы учреждения, было уделено звукоизоляции помещений. В концертном зале, учебных кабинетах применены акустические панели и выполнена усиленная звукоизоляция стен.

Кроме того, за последние четыре года отремонтированы школы искусств в Коряжме, поселке Васьково и в Коноше, частично отремонтирована ДШИ «Классика» в Архангельске.

Удалось реализовать в полной мере и другую важнейшую задачу – по обновлению парка музыкальных инструментов в школах искусств. Он так кардинально не обновлялся с 70-х годов прошлого столетия. Решить ее помогла и федеральная программа Минпромторга по возрождению производства отечественных инструментов. В итоге в школы поступили, например, качественные рояли и фортепиано «Глинка», духовые и струнные инструменты. На эти цели, к слову, направляли также средства региональной субсидии.

Уже на финише реализации нацпроекта появилось направление, которое позволило обратить внимание и на музеи. В частности, за два года отремонтировано 10 муниципальных музеев, ремонт был выполнен также в Архангельском краеведческом музее. На ремонтные работы было направлено 77,6 млн рублей, а на технической оснащение – 60 млн.

В заключение Наталья Бакшеева отметила, что благодаря объединению партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» и нацпроекта «Культура», сфера динамично развивается.

- А с 2025 года регион начал активное участие в новом проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Помимо этого, субсидии из федерального бюджета будут реализованы в рамках регионального проекта «Развитие искусства и творчества», - отметила зам министра культуры региона.

Ольга Виткова дополнила, что благодаря партийной инициативе в рамках проекта «Культура малой Родины» были приобретены 19 микроавтобусов для обеспечения гастрольной деятельности коллективов домов культуры в сельских районах.

Обсудили члены общественного совета также планы на 2025 год. В частности, в 17 сельских учреждениях культуры обновят материально-техническую базу. На конкурсной основе поддержку получат также 10 сельских учреждений культуры и столько же работников. А в рамках новой программы «Земский работник культуры» так называемые подъемные в размере миллиона рублей получат 25 человек, которые будут готовы переехать и трудоустроиться в сельском ДК или библиотеке.

В 2025 году средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами получат Архангельский колледж культуры и искусства, а также детские школы искусств в Северодвинске, Шенкурске, Мирном и Яренске.

Также запланирован ремонт взрослой библиотеки в Вельске и детской – в Карпогорах, а кроме того, в регионе появится еще шесть модельных библиотек – в Мирном, Каргополе, Устьянах, Северодвинске, Холмогорах и Приморском округе.

В 2025-м также запланировано обновление материально-технической базы Северного морского музея и Каргопольского, а в Музее изобразительного искусства проведут капитальный ремонт выставочных площадей. Также капремонт выполнят в театре кукол.

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В ходе обсуждения планов на 2025 год члены общественного совета партийного проекта озвучили ряд предложений. Одно из них – предложить федеральному центру разработать программу по созданию мобильных библиотек. Обсудили и мероприятия по привлечению в учреждения культуры в качестве зрителей юных северян. В особенности на программы местных коллективов. Здесь, считают эксперты, нужна комплексная работа и с родительским сообществом, и с классными руководителями.

Председатель общественного совета Ольга Виткова рекомендовала коллегам изучить федеральный план реализации проекта «Культура малой Родины» и дополнить его региональными мероприятиями.