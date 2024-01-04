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Дмитрий Морев решил поставить памятник своему предшественнику

Дальнему, но самому знаменитому! Уникальный прецедент, по крайней мере, для Архангельска. Без исторической памяти город не может развиваться, тем более, в год своего юбилея.

Передаем слово автору идеи:

- Создание памятника знаменитому фотографу и градоначальнику Якову Лейцингеру идет полным ходом. На эту идею меня вдохновил музей школы № 14, где ученики и педагоги собрали богатую коллекцию экспонатов о человеке, который изменил Архангельск к лучшему.

 Автором памятника стала архангельский скульптор Надежда Капитоновна Шек: она не только поддержала мою идею, но и предложила уникальный вариант воплощения. Памятник Лейцингеру выполняется в виде двусторонней стелы с барельефами. На одной стороне Яков Иванович представлен как градоначальник, на другой – в образе фотографа.

 Позади сложнейший этап создания форм для отливки. Надежда Шек сначала изготовила рабочие модели барельефов малого размера. Затем в течение нескольких недель создавала рельефные скульптуры из глины – уже в натуральную величину. Они легли в основу тех форм, которые сейчас отправлены для отливки из бронзы. Барельефы изготавливают на заводе города Тутаева Ярославской области, который ранее поставлял в Архангельск колокола и другие изделия из бронзы.

 Затем предстоит не менее важная работа – патинировка с помощью окислительных составов. Важно подобрать цвет патины, который хорошо сочетается с гранитным камнем. Он уже заказан – ждем поставки.

 Средства на проект внебюджетные. Решением депутатов городской Думы памятник будет установлен в год 440-летия Архангельска в новом сквере на перекрестке пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской.  


02 апрель 13:35 | : Политика / Культура

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