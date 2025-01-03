Сергей Пивков дал интервью в связи с новым назначением

Сергей Пивков возглавил региональный совет сторонников партии «Единая Россия».

Лид: В ноябре прошлого года на площадке Центрального исполкома состоялся семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов. Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара отметил, что сегодня, согласно Уставу партии, все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Для чего? Какие задачи стоят перед сторонниками? На эти и другие вопросы мы попросили ответить вновь назначенного председателя Архангельского регионального совета сторонников «Единой России», заместителя губернатора Сергея Пивкова.

Он пришел в политику в 2009 году – избрался в Новодвинский городской совет, когда ему было всего 23 года. До этого успел попробовать себя в разных сферах – и в строительстве, и в журналистике, и на АЦБК поработал. Почему все-таки в итоге выбрал политику?

- По большей части потому, что в какой-то период вместе с друзьями задумался о том, что хотелось для Новодвинска, города в котором родился и жил, развития, хороших перемен, в первую очередь, конечно, для молодежи, которой тогда мы с ребятами и являлись.

А мы все спортсмены, ратовали за здоровый образ жизни, переживали, что молодежь идет куда-то не туда и та работа, что проводилась на тот момент в городе в сфере спорта и молодежной политики нас совсем не удовлетворяла, - делится наш собеседник.

А потом кто-то предложил пойти на выборы и попробовать избраться в депутатский корпус. Поначалу идея показалась нереалистичной и даже в какой-то мере смешной.

- Посудите сами: вчерашние студенты сидят и размышляют о политической карьере. Ведь и сегодня многие думают, что политика – это дело каких-то избранных, что все мандаты еще до выборов распределили и прочее. Мой опыт говорит, что все совершенно не так, - утверждает Сергей Пивков.

Разумеется, первая его избирательная кампания легкой не была. Что 16 лет назад, что сегодня ее главная составляющая – диалог с избирателями. Встречаться с людьми будущему политику было негде, а потому за несколько недель обошел свой избирательный округ и постучал в дверь каждой квартиры. Это, а также настойчивость в достижении цели и помогли пройти в городской совет.

Сегодня уже опытный политик с улыбкой вспоминает, как партийцы со стажем в местном отделении партии советовали ему не спешить, набраться опыта и только на следующих выборах включиться в реальную борьбу за депутатский мандат. И то, как он с газетой в руках пришел в офис местного отделения и продемонстрировал статью со словами лидера партии Владимира Путина о курсе «Единой России» на омоложение кадров. Больше его никто не уговаривал подождать.

В итоге он избрался в горсовет, а уже через четыре года – в областное Собрание депутатов и проработал там два созыва.

- Сергей Анатольевич, вы возглавили региональный совет сторонников. Какие чувства вызывает у вас это назначение?

- Для меня с одной стороны это новый вызов, а с другой – возможность еще поработать в общественной плоскости. С 2020 года тружусь в исполнительной власти под руководством губернатора Александра Цыбульского, при этом накоплен неплохой опыт общественно-политической деятельности. Вот его и планирую реализовать на благо региона, его жителей и партийной организации.

- Я не ошибусь, если скажу, что «Единая Россия» - единственная партия, в которой есть институт сторонников? А что, собственно, он из себя представляет? И каковы его цели и задачи?

- Вы правы, во всяком случае, я не слышал о подобной практике в других политических объединениях. А представляет он своего рода этап на пути в члены партии, проверку временем, которая позволяет стороннику понять, разделяет ли он политику «Единой России», готов войти в команду Путина – лидера партии, или губернатора Цыбульского, возглавляющего ее региональное отделение. За полгода человек способен сделать выводы о том, все ли его устраивает в партии. Ну и, конечно, не менее важно подходишь ли ты сам партии. Что можешь ей предложить. Подводя итог, можно сказать, что институт сторонников — это, в первую очередь, механизм отбора членов партии.

Что же касается целей, то, прежде всего, это привлечение новых членов партии во взаимодействии с общественными объединениями, инициативными группами, активными и неравнодушными людьми, которые разделяют идеологию «Единой России». Более того, я уверен, что с любым человека, в том числе и оппозиционно настроенным, можно и нужно работать. Переубедить, помочь или привлечь к полезной деятельности. Это легче сделать, когда слова подкреплены действиями, а у «Единой России» это именно так. Убежден, что подавляющее большинство жителей нашей страны политически активны. Посмотрите, как активно, особенно в последнее время, развиваются институты гражданского общества, появляются новые некоммерческие организации. Кстати, у «Единой России» огромное количество партнеров, в том числе среди них.

Одна из первоочередных задач для меня сегодня – придать новый импульс этому взаимодействию, и в целом институту сторонников. Ну и, конечно, в целом перед советом сторонников, как и перед всем региональным отделением «Единой России» стоит серьезная задача провести избирательную кампанию и выборы губернатора в сентябре этого года, а в 2026 году – подготовить и провести выборы в Государственную Думу.

В числе приоритетов остается помощь в законодательной работе, которая часто заключается в обсуждении с общественностью на дискуссионных площадках предлагаемых законопроектов, развитие экономики страны, поддержка участников специальной военной операции и их семей, патриотическая работа с детьми и молодежью. Что обретает особый смысл в Год защитника Отечества и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Обязательно будем развивать проект сторонников «Дискуссионный клуб», активно включимся в работу над новым партийным проектом «Выбор сильных», который призван повысить доступность массового спорта и объединит такие виды спорта как самбо, дзюдо и борьба.

- Продолжит ли партия курс на омоложение рядов? И как в этой работе могут помочь сторонники? Есть ли вам что предложить молодым?

- Думаю, что для любого общественно-политического объединения привлечение молодежи в свои ряды – это постоянный процесс. И мы не остаемся от него в стороне. Это важно, потому что молодежь привносит свои идеи, свое мировоззрение, а оно у молодого поколения значительно отличается от нашего. Да и в целом, они живут в другом, более динамичном мире, прошли через другие жизненные испытания нежели, например, мое поколение, и у них, не в полной мере, конечно, но отчасти уже другое мышление и взгляды на многие процессы, в том числе политические. И партии нужна молодежь, на которую мы будем ориентироваться в настоящем и формировать тренды на будущее. Ну а совет сторонников как раз и призван привлекать молодых людей – все для этого у нас есть. Для начала, например, в качестве волонтеров. А направлений для их работы у нас более чем достаточно.

Не менее интересен для молодежи и проект сторонников «Сила России», в рамках которого мы предоставляем возможность ребятам заниматься спортом совершенно бесплатно на организованных нами площадках.

Да и в целом, все ведь зависит от того, чего они сами хотят. Можно быть сторонником партии, числится в базе и приходить, чтобы приять участие в той или иной акции время от времени, а можно развиваться, проявлять себя, а кадровый лифт у «Единой России», на мой взгляд, самый действенный. Примеров тому множество.

- Сергей Анатольевич, чтобы вы сказали сегодня тем, кто хотел бы испытать себя, проверить прочность своих убеждений в качестве сторонника партии, но пока не решился?

- Сила России – в единстве ее народа, что, собственно, и заложено в названии нашей партии, в ее идеологии, основанной на трех принципах – благополучие человека, единство и суверенитет, лидерство и развитие России. Более того, сегодня «Единая Россия» - самая открытая для любых категорий граждан партия. И тех, в том числе, у кого есть отличное мнение, и тех, у кого есть предложения. Ну и кроме того, «Единая Россия» — это партия реальных дел, уже давно доказавшая свою состоятельность, поэтому люди прекрасно понимают, кто способен просто покричать, а кто – реально сделать. И сторонники партии в поддержании такого имиджа играют далеко не последнюю роль. Они – важная составляющая этой большой политической работы, на мой взгляд отчасти недооцененная. Эту недоработку мы и будем исправлять.

Цифра.

9 тысяч сторонников в Архангельской области насчитывает партия «Единая Россия»