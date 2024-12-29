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Администрация столицы региона опекает подводную лодку "Архангельск"

- Мы собрали книги для новой подводной лодки «Архангельск», - рассказал глава города Дмитрий Морев.

- Сотрудничество между администрацией города и экипажем новой подводной лодки «Архангельск» развивается. Книги об истории и героях нашего города мы вручили экипажу для создания библиотеки. Это подарок от администрации Архангельска, городской Думы, Союза писателей области и библиотек города.

Командиру подводной лодки Александру Гладкову я торжественно передал копию грамоты о присвоении Архангельску почетного звания «Город воинской славы», которую разместили в кают-компании.

Атомный подводный крейсер с гордым именем «Архангельск» был выведен из эллинга в конце 2023 года, а в декабре 2024 года на нем подняли флаг. В каждом этапе мы приняли участие, а сейчас готовим договор о сотрудничестве администрации с экипажем.

Впереди 80-летие Великой Победы, и мы обязательно проведем совместные мероприятия. Экипаж лодки готов участвовать в патриотических мероприятиях с архангельскими школьниками, молодежью и ветеранами.


24 январь 13:17 | : Политика

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