Мэр Архангельска наградил наше достояние

Ежегодно премия главы столицы Поморья вручается семи учащимся архангельских школ. Это ребята, которые показали высокий уровень интеллектуального развития в разных сферах учебной и научно-исследовательской деятельности.

Дмитрий Морев:

- С большим удовольствием объявляю имена лучших школьников города – 2024!

Мария Щеглова, учащаяся 11 класса школы № 14

Анастасия Волкова, учащаяся 9 класса школы № 93

Светлана Дьячкова, учащаяся 9 класса школы № 8

Алексей Сивков, учащийся 10 класса школы Соловецких юнг

Анна Андреева, учащаяся 11 класса школы № 36

Мария Кузьмина, учащаяся 11 класс школы № 45

Карина Сумарокова, учащаяся 11 класса гимназии №3.

Активные и эрудированные, вы заслужили признания своих достижений. Поздравляю!

Награждение состоялось накануне на церемонии «Достояние года», где в торжественной обстановке подвели итоги значимых конкурсов профессионального мастерства и чествовали воспитанников и учащихся.



