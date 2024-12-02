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Мэр Архангельска наградил наше достояние

Ежегодно премия главы столицы Поморья вручается семи учащимся архангельских школ. Это ребята, которые показали высокий уровень интеллектуального развития в разных сферах учебной и научно-исследовательской деятельности.

Дмитрий Морев:

- С большим удовольствием объявляю имена лучших школьников города – 2024!

 Мария Щеглова, учащаяся 11 класса школы № 14
 Анастасия Волкова, учащаяся 9 класса школы № 93
 Светлана Дьячкова, учащаяся 9 класса школы № 8
 Алексей Сивков, учащийся 10 класса школы Соловецких юнг
 Анна Андреева, учащаяся 11 класса школы № 36
 Мария Кузьмина, учащаяся 11 класс школы № 45
 Карина Сумарокова, учащаяся 11 класса гимназии №3.

Активные и эрудированные, вы заслужили признания своих достижений. Поздравляю!

Награждение состоялось накануне на церемонии «Достояние года», где в торжественной обстановке подвели итоги значимых конкурсов профессионального мастерства и чествовали воспитанников и учащихся.


18 декабрь 13:18 | : Политика

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