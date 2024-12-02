Мэр Архангельска наградил наше достояние

Ежегодно премия главы столицы Поморья вручается семи учащимся архангельских школ. Это ребята, которые показали высокий уровень интеллектуального развития в разных сферах учебной и научно-исследовательской деятельности.
Дмитрий Морев:
- С большим удовольствием объявляю имена лучших школьников города – 2024!
Мария Щеглова, учащаяся 11 класса школы № 14
Анастасия Волкова, учащаяся 9 класса школы № 93
Светлана Дьячкова, учащаяся 9 класса школы № 8
Алексей Сивков, учащийся 10 класса школы Соловецких юнг
Анна Андреева, учащаяся 11 класса школы № 36
Мария Кузьмина, учащаяся 11 класс школы № 45
Карина Сумарокова, учащаяся 11 класса гимназии №3.
Активные и эрудированные, вы заслужили признания своих достижений. Поздравляю!
Награждение состоялось накануне на церемонии «Достояние года», где в торжественной обстановке подвели итоги значимых конкурсов профессионального мастерства и чествовали воспитанников и учащихся.