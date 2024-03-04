Игорь Арсентьев: "Не позволим лишить нас корней"

Поздравление от главы администрации Северодвинска:

- Северодвинцы, поздравляю вас с Днём народного единства!



Это один из важнейших праздников в России. Он олицетворяет нашу общую преданность и любовь к Отечеству. В большой многонациональной семье в мире и согласии живут люди самых разных культур и религий. В сложные и противоречивые периоды истории только всем вместе удаётся выстоять и сохранить суверенитет страны.



Главная наша задача – не позволить лишить нас корней, сохранить ценности, которые передаются из поколения в поколение. Мы должны помнить и чтить традиции и заветы, которые берегли наши родители, бабушки и дедушки. Во имя наших детей и их благополучного будущего!



Наши деды и прадеды показали нам пример мужества и сплочённости, и мы сделаем все, чтобы Россия оставалась сильной и независимой, а её жителей объединяла любовь и верность Родине!

От каждого из нас зависит, какая будет наша Родина, наше будущее и жизнь наших потомков. Если мы будем ответственными, честными и трудолюбивыми, то наша Отчизна всегда будет процветающей!