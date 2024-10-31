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"Единая Россия" из Архангельска помогает семьям военнослужащих в Калмыкии

В рамках акции "Россия - единая семья", приуроченной ко Дню народного единства, Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" выражает солидарность с семьями военнослужащих, находящихся в Калмыкии.

Силами партийцев и активистов были сформированы и отправлены подарочные наборы с продукцией местных производителей.

Этот знак внимания - символ заботы и единства нашей страны, подчеркивающий важность поддержки в непростое время.

Акция "Россия - единая семья" - это яркий пример того, как дружеская поддержка и внимание к нуждам людей способны создавать настоящие перемены в жизни.


31 октябрь 17:25 | : Политика

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