"Единая Россия" из Архангельска помогает семьям военнослужащих в Калмыкии

В рамках акции "Россия - единая семья", приуроченной ко Дню народного единства, Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" выражает солидарность с семьями военнослужащих, находящихся в Калмыкии.



Силами партийцев и активистов были сформированы и отправлены подарочные наборы с продукцией местных производителей.



Этот знак внимания - символ заботы и единства нашей страны, подчеркивающий важность поддержки в непростое время.



Акция "Россия - единая семья" - это яркий пример того, как дружеская поддержка и внимание к нуждам людей способны создавать настоящие перемены в жизни.





