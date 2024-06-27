Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Единороссы Поморья взялись за проблемы детей с инвалидностью III группы

Депутат облСобрания Олег Зильберг решает проблему детей-инвалидов с третьей степенью ограничений по всем категориям жизнедеятельности.

Посодействовать в предоставлении возможности посещения на бесплатной основе большого бассейна родителями детей-инвалидов с третьей степенью ограничений по всем категориям жизнедеятельности — с такой просьбой в адрес депутата областного Собрания Олега Зильберга мой адрес обратилась Ирина Истомина от имени инициативной группы помощи детям с поражениями центральной нервной системы «Особый ребенок».

Этот вопрос рассмотрели и выработали пути решения с представителем губернатора Еленой Чирковой, председателем Собрания депутатов Котласа Сергеем Мелентьевым и всеми заинтересованными лицами. Теперь необходимо определить порядок предоставления данной услуги и закрепить его нормативно-правовым актом администрации.

«Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Убежден, что необходимо оказывать максимальную поддержку данной категории граждан. Думаю, что в декабре совместными усилиями вопрос будет окончательно решен. Держу на контроле», - отметил депутат Олег Зильберг.

 

06 сентябрь 16:17 | : Политика

Главные новости


Солунбал
Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (72)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20