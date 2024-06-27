Единороссы Поморья взялись за проблемы детей с инвалидностью III группы

Депутат облСобрания Олег Зильберг решает проблему детей-инвалидов с третьей степенью ограничений по всем категориям жизнедеятельности.

Посодействовать в предоставлении возможности посещения на бесплатной основе большого бассейна родителями детей-инвалидов с третьей степенью ограничений по всем категориям жизнедеятельности — с такой просьбой в адрес депутата областного Собрания Олега Зильберга мой адрес обратилась Ирина Истомина от имени инициативной группы помощи детям с поражениями центральной нервной системы «Особый ребенок».

Этот вопрос рассмотрели и выработали пути решения с представителем губернатора Еленой Чирковой, председателем Собрания депутатов Котласа Сергеем Мелентьевым и всеми заинтересованными лицами. Теперь необходимо определить порядок предоставления данной услуги и закрепить его нормативно-правовым актом администрации.

«Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Убежден, что необходимо оказывать максимальную поддержку данной категории граждан. Думаю, что в декабре совместными усилиями вопрос будет окончательно решен. Держу на контроле», - отметил депутат Олег Зильберг.